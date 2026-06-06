A nap, ami mindent megváltoztatott: tudja, mit tett június 6-a az ABBA együttessel?
Június 6-a a legtöbb ember számára egy átlagos kora nyári nap, a svédeknek pedig a nemzeti ünnepük. A popzene egyetemes történetében azonban ez a dátum igazán különleges és sorsfordító jelentőségű. Ha hatvan évvel ezelőtt ezen a napon a véletlen vagy a sors nem hoz össze két fiatal svéd zenészt, ma a világ szegényebb lenne a 20. század legmeghatározóbb slágereivel, és az ABBA nevű kulturális jelenség talán soha nem jött volna létre.
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