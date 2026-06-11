Muszlimokkal teli utcák, növekvő migránsbűnözés: életbe lép a migrációs paktum

Közben aggasztó mértékben emelkedett a nemi erőszakok száma Ausztriában az elmúlt években. Míg a migrációs válság kezdetén, 2015-ben 826 ilyen bűncselekményt regisztráltak, addig 2024-re már 1359 esetről számoltak be a hatóságok. Jól megfigyelhető az osztrák tendencia, mind az esetek száma, mind a külföldi elkövetők aránya emelkedik.

Ez Bécs, vagyis inkább: ez volt Bécs

– írta a közösségi oldalán megosztott videóhoz a RadioGenoa.

This is Vienna, or rather, this was Vienna. pic.twitter.com/FJ07dYJAcd — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 8, 2026



A Tisza-kormány hivatalba lépése és az új magyar kormány kétértelmű viselkedése után a Fidesz felszólította Magyar Péter miniszterelnököt, hogy ne hajtsák végre a migrációs paktumban foglaltakat.

Borítókép: 2015 óta migránsok lepték el a nyugat-európai nagyvárosok utcáit (Fotó: AFP)