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migrációs paktummigránsMagyar Péter

Muszlimokkal teli utcák, növekvő migránsbűnözés: életbe lép a migrációs paktum

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Június 12-én – kétéves türelmi időt követően – életbe lép az EU új migrációs és menekültügyi paktuma. A Fidesz arra szólította fel Magyar Pétert, hogy utasítsa el a migrációs paktum végrehajtást. Sokan attól tartanak, hogy az európai országokban tapasztalható erőszakhullám Magyarországot is elérheti.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 10:22
2015 óta migránsok lepték el a nyugat-európai nagyvárosok utcáit Forrás: AFP
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Közben aggasztó mértékben emelkedett a nemi erőszakok száma Ausztriában az elmúlt években. Míg a migrációs válság kezdetén, 2015-ben 826 ilyen bűncselekményt regisztráltak, addig 2024-re már 1359 esetről számoltak be a hatóságok. Jól megfigyelhető az osztrák tendencia, mind az esetek száma, mind a külföldi elkövetők aránya emelkedik.

Ez Bécs, vagyis inkább: ez volt Bécs

– írta a közösségi oldalán megosztott videóhoz a RadioGenoa.


A Tisza-kormány hivatalba lépése és az új magyar kormány kétértelmű viselkedése után a Fidesz felszólította Magyar Péter miniszterelnököt, hogy ne hajtsák végre a migrációs paktumban foglaltakat.

Borítókép: 2015 óta migránsok lepték el a nyugat-európai nagyvárosok utcáit (Fotó: AFP)

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Deutsch Tamás: A Tisza Párt az Európai Néppárttal egyeztetve hajtaná végre a migrációs paktumot

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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