Budapest rendőrfőkapitánya fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére – olvasható a rendőrség szűkszavú közleményében.
Fokozott rendőri ellenőrzésre számíthat napokon át, aki Budapesten jár
Készítheti a lelkét.
Budapest rendőrfőkapitánya 2026. március 20-án 0 órától március 24-én 24 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest teljes területére.
A négy napig tartó ellenőrzés célja: a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása.
