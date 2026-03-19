Csak azok nem segítettek, akiknek kellett volna, az utca közepén halt meg egy férfi Baranyában

Vádat emelt a Makói Járási Ügyészség három férfi ellen, akik 2023 őszén nem nyújtottak segítséget a barátjuknak, aki emiatt életét vesztette.
A vádirat szerint a sértett 2023 októberében egy makói ismerősénél járt. A sértett azonban rengeteg alkoholt fogyasztott, amitől egyre rosszabb állapotba került, így őt az ügy két vádlottja már nem volt hajlandó hazavinni.
Hiába volt nyilvánvaló, hogy a barátjuk segítségnyújtásra szorul, sem ők, sem a házigazda nem hívtak hozzá mentőt.
Ehelyett kitámogatták az utcára, és bár a férfi nem volt eszméleténél, a sorsára hagyták.
Később a házhoz érkező, más személyek értesítették ugyan a mentőszolgálatot, de a férfi életét ekkor már nem lehetett megmenteni. A járási ügyészség a sértett hazaszállítását megtagadó, valamint a házigazda vádlottakkal szemben segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette miatt emelt vádat.
A terheltek bűnösségének kérdésében a Makói Járásbíróság fog dönteni.
További Belföld híreink
A főügyészség felhívja a figyelmet arra, hogy segítségnyújtás elmulasztása miatt vonható felelősségre, aki nem nyújt a tőle elvárható módon segítséget olyan személynek, aki sérült, vagy akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van.
