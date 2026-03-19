Csak azok nem segítettek, akiknek kellett volna, az utca közepén halt meg egy férfi Baranyában

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 03. 19. 12:02
Vádat emelt a Makói Járási Ügyészség három férfi ellen, akik 2023 őszén nem nyújtottak segítséget a barátjuknak, aki emiatt életét vesztette.

A vádirat szerint a sértett 2023 októberében egy makói ismerősénél járt. A sértett azonban rengeteg alkoholt fogyasztott, amitől egyre rosszabb állapotba került, így őt az ügy két vádlottja már nem volt hajlandó hazavinni. 

Hiába volt nyilvánvaló, hogy a barátjuk segítségnyújtásra szorul, sem ők, sem a házigazda nem hívtak hozzá mentőt.

 Ehelyett kitámogatták az utcára, és bár a férfi nem volt eszméleténél, a sorsára hagyták.

Később a házhoz érkező, más személyek értesítették ugyan a mentőszolgálatot, de a férfi életét ekkor már nem lehetett megmenteni. A járási ügyészség a sértett hazaszállítását megtagadó, valamint a házigazda vádlottakkal szemben segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette miatt emelt vádat.

A terheltek bűnösségének kérdésében a Makói Járásbíróság fog dönteni.

A főügyészség felhívja a figyelmet arra, hogy segítségnyújtás elmulasztása miatt vonható felelősségre, aki nem nyújt a tőle elvárható módon segítséget olyan személynek, aki sérült, vagy akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
