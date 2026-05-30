Nagyvárad polgármestere szerint a botrányos intézkedések ellen tiltakozó főapát és a hívek okozzák a bajt

A nagyvárdi polgármester „megfejtése”: nem ők okozzák a botrányt, amikor hajnalban a falon át hatolnak be, hanem a főapát és a tiltakozó hívek

Florin Birta nagyváradi polgármester erre reagálva elmondta, szerinte a kilakoltatás már április 14-én megtörtént, csak akkor még „jóindulatból még 30 napos határidőt kapott az apát arra, hogy átadja a helyiséget a polgármesteri hivatalnak”.

A városvezető azt állította, az apát a határidő lejárta után sem adta át önként a helyiségeket, ezért az önkormányzat munkatársai bementek és lezárták azokat.

Florin Birta szerint a sekrestye is a gimnáziumhoz tartozik, nem pedig a templomhoz.

A polgármester Fejes Rudolf Anzelmet és a templomot élőlánccal több alkalommal megvédő híveket próbálta meg rossz színben feltűntetni. Nagyvárad polgármestere szerint: „Nem adták át a helyiségeket, bár kiürítették, mert tudták, hogy át kell adniuk. De még akartak egy kis botrányt kelteni, egy kicsit tovább feszíteni ezt az etnikai húrt románok és magyarok között, mintha mi a magyarokat akarnánk meghurcolni ebben az ügyben.” A polgármester állításával ellentétben a májusi tiltakozáson nem húzódott etnikai ellentét a hívek részéről, ugyanis a főapát támogatói között a magyarok mellett voltak románok is, akik riportunk során elárulták, hogy szintén sajátjuknak érzik az ügyet és elutasítják a jogsértő kilakoltatási kísérletet.