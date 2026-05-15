Harmadjára is megakadályozták a nagyváradi premontrei apát kilakoltatását a hívek

Úgy fogalmazott: az ügy a román demokrácia szégyene, de az is szégyen, hogy a hivatalos erdélyi magyar politika mindmáig nem állt ki egyértelműen az apát mellett. Hozzátette: a bihari magyar politikai vezetők felelőssége is felvetődik, ha megtűrnek maguk között olyan választott képviselőt, aki egyházi elöljárót fenyeget. A politikus Tőkés László 1989 előtti temesvári helyzetével vont párhuzamot.

– Ha Tőkés Lászlót Temesváron a nemzetközi nyilvánosság, a presbitérium és az egyházi közösség szolidaritása tartotta életben, és vitte eredményre a harcát, akkor azt reméljük, hogy a hithez való hűség, a hívek imája és közössége, valamint a nemzetközi segítség most is segíteni fog. Bízunk benne, hogy mind az iskola, mind a rendház visszakerül jogos tulajdonosához, a premontrei rendhez – fogalmazott.

„Ha ezt megtehetik az apáttal, bárkivel megtehetik” – megszólalt a jogi képviselői

Varga Andrea, a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság jogi képviselője úgy fogalmazott: az ügy legsúlyosabb kérdése az, miként kezelheti egy világi bíróság egyszerű polgári lakhatási vagy kilakoltatási ügyként egy pápai jogú rend életfogytiglan megválasztott prépost prelátusának helyzetét.

– Az apát státusa nem hasonlítható egy magánszemély lakhatási jogcíméhez – hangsúlyozta. A jogi képviselő közölte: a premontrei prépost megválasztása, majd annak szentszéki jóváhagyása egyházi jogi és nemzetközi közjogi jelentőségű tény, amelyet a román hatóságoknak is tiszteletben kellene tartaniuk.

– Ha az apáttal ezt meg lehet csinálni, akkor utána bárkivel bármit meg lehet tenni. A precedensek mindig így kezdődnek

– fogalmazott Varga Andrea. Úgy látja, az ügy azért is veszélyes, mert ha a szakrális vagyon, a rendház vagy a sekrestye státusza megkérdőjelezhető, akkor ez nemcsak a premontrei rendet, hanem tágabban a katolikus egyház romániai jogi helyzetét is érintheti. Varga Andrea álláspontja alapján az ügyben a katolikus egyházi vezetőknek is határozottabban kellett volna fellépniük. Mint mondta, nem pusztán egy szerzetesrend belügyéről van szó, hanem a kultusz jogállásának és vagyonvédelmének kérdéséről.

Toroczkai László a Mi Hazánk elnöke és Fejes Anzelm Rudolf nagyváradi premontrei apát, mögöttük középen Varga Andrea a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság jogi képviselője. Fotó: Havran Zoltán

– Tévedés úgy kezelni az ügyet, mintha Fejes Rudolf Anzelm prépost személyes lakhatásáról vagy magántulajdonáról lenne szó – mondta. Hozzátette: a rendház, a sekrestye, a kegytárgyak, a liturgikus terek és az udvar nem az apát magánvagyonát képezik, hanem az egyházi közösséghez és a premontrei intézményhez tartozó szakrális és rendi vagyon részei.

– Itt semmi sem az övé, legfeljebb a ruhája és a személyes tárgyai. A sekrestye, a kegytárgyak, a liturgikus tér és az udvar nem Fejes Rudolf magántulajdona – hangsúlyozta.

A jogi képviselő elmondta: az ügyet ezért nem lehet egyszerű ingatlanhasználati vitaként kezelni. Meglátása alapján a váradhegyfoki premontreiek körüli jogviták egyszerre vetnek fel restitúciós, közbeszerzési, műemlékvédelmi, egyházjogi és jogállamisági kérdéseket.

– Két állítás egyszerre nem lehet igaz: hogy tiszteletben tartom az egyház autonómiáját, és közben hozzányúlok a szakrális vagyonához

– összegezte Varga Andrea.

„Nem lehet tétlenül nézni, ha egy paptestvért magára hagynak”

A tiltakozáson részt vett Bazsó-Dombi Attila gyergyószentmiklósi görögkatolikus missziós pap is, aki pár hete nyílt körlevelével is üzent a prépostság ügyével kapcsolatban. Mint fogalmazott lapunknak:

politikai és gazdasági érdekből manipulált narratíva zajlik, amely félrevezeti az egyháziakat és a közvéleményt is. Muszáj volt állást foglalni, hogy a közvélemény megismerhesse a valós szempontokat

– mondta. A görögkatolikus pap arról beszélt: a keresztény embernek ilyen helyzetben mindenekelőtt imádkoznia kell.

Fotó: Havran Zoltán

– A mai események után semmi mást nem kell tenni, mint amit a kereszténynek mindig tennie kell: szüntelenül imádkozzunk – fogalmazott.

Hozzátette: szükség van böjtre és önmegtagadásra is, mert vannak olyan folyamatok, amelyekkel szemben a kegyelmi eszközök jelentik a legfontosabb és legcélravezetőbb választ. Ugyanakkor hangsúlyozta: emberi oldalról is meg kell tenni mindazt, ami lehetséges, így képviselni kell az igazságot, és ki kell állni az üldözöttek, bántalmazottak mellett.

Bazsó-Dombi Attila kijelentette: minden keresztény és minden magyar illetékes, amikor keresztény ügyről van szó. Különösen így van ez egy római katolikus főapát és egy pápai jogú rend esetében, amely közvetlenül a Szentszék alá tartozik.

– Jelen jogtalan és gyalázatos eljárást a Szentszék területével szemben próbálják végrehajtani, nekünk pedig nem lehet tétlenül ülnünk – mondta.

A pap személyes okot is említett jelenléte kapcsán. Mint fogalmazott, átérzi Fejes Rudolf Anzelm helyzetét, mert Erdélyben – a Partiumtól eltérően – egyetlen magyar görögkatolikus egyházközség sem alakulhatott újjá.

– Sajnos a mai napig a román ortodoxok vannak a templomainkban, mivel a román állam 1948-ban nekik adta mindet – mondta.