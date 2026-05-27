váradhegyfoki premontrei prépostságFejes Rudolf Anzelmnagyváradi önkormányzat

Templomrombolás: betörték a falat a románok a nagyváradi premontrei apátságban

Drámai felvételt tett közzé ma reggel a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság, miután a román vezetésű nagyváradi önkormányzat alkalmazottai a falat átvágva betörtek a rend kanonikus székhelyére. A brutális intézkedés a szakrális terek elfoglalására irányult, ami révén ellehetetlenítik azt is, hogy a rend templomában liturgiát lehessen végezni. Az intézkedés a vallásszabadság megsértése mellett az egyházi autonómiát és a tulajdonhoz való jogot is súlyosan sérti.

Balázs D. Attila
2026. 05. 27. 11:01
Christian Popescu a premontrei rend falának áttörése után Forrás: Facebook, Váradhegyfoki Prépostság
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nagyváradi magyarság életében mindig is fontos szerepet játszó premontrei kanonokrend részéről jelezték azt is, hogy az érintett városközponti épület védett műemlék, és az építészeti, valamint jogi valóság nem változtatható meg telekkönyvi trükközéssel.

20260223 Románia, Nagyvárad Fejes Rudolf Anzelm O.Praem apát, váradhegyfoki prépost-prelátus, a Nagyváradhegyfoki Premontrei Prépostság elöljárója kilakoltatási felszólítást kapott a nagyváradi polgármesteri hivataltól. fotó: Havran Zoltán (HZ)MW
A rend szakrális tereit érte a támadás. A képen Fjes Rudolf Anzelm O.Praem főapát mise ellőtt Fotó: Havran Zoltán

Mint ismert, a megtámadott épületrészhez és templomhoz szervesen kapcsolódik egy a román állam által mind a mai napig vissza nem szolgáltatott iskolaépület-együttes is, amit EU-s forrásokból szeretne felújítani a nagyváradi polgármesteri hivatal. A projektbe különböző telekkönyvi trükközésekkel a rend használatban lévő tereit is bevonták, emiatt van útban az apátság és maga a főapát személye is. Fejes Rudolf Anzelmet ráadásul többször fizikai inzultus is érte már, mint az egy korábbi interjúnkból is kiderült.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekLex Orbán

Lex Orbán: a választhatóság jogának alkotmányos kivégzése

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha ez a jogállam, akkor milyen lehet a diktatúra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu