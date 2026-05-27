Templomrombolás: betörték a falat a románok a nagyváradi premontrei apátságban

A nagyváradi magyarság életében mindig is fontos szerepet játszó premontrei kanonokrend részéről jelezték azt is, hogy az érintett városközponti épület védett műemlék, és az építészeti, valamint jogi valóság nem változtatható meg telekkönyvi trükközéssel.

A rend szakrális tereit érte a támadás. A képen Fjes Rudolf Anzelm O.Praem főapát mise ellőtt Fotó: Havran Zoltán

Mint ismert, a megtámadott épületrészhez és templomhoz szervesen kapcsolódik egy a román állam által mind a mai napig vissza nem szolgáltatott iskolaépület-együttes is, amit EU-s forrásokból szeretne felújítani a nagyváradi polgármesteri hivatal. A projektbe különböző telekkönyvi trükközésekkel a rend használatban lévő tereit is bevonták, emiatt van útban az apátság és maga a főapát személye is. Fejes Rudolf Anzelmet ráadásul többször fizikai inzultus is érte már, mint az egy korábbi interjúnkból is kiderült.