Még nem hárult el a veszély, a román végrehajtás akár negyedik alkalommal is megpróbálhatja kilakoltatni a nagyváradi főapátot

Ez az összefogás és közös imádság ad erőt nap mint nap, és ez tartotta vissza a végrehajtót. Szívből köszönöm nektek.

Majd hozzátette: „tudnotok kell azonban a tényeket, hogy semmilyen hivatalos értesítést nem kaptam a kilakoltatás lezárásáról.

A veszély nem hárult el, bármelyik nap újra kopogtathatnak az ajtómon. Ezért kérem, fogadjátok óvatosan azokat a híreket, amelyek lezártnak állítják a kilakoltatásomat. Kérlek benneteket, maradjatok mellettem továbbra is, imában és jelenlétben, mert a ti kitartásotok az egyetlen, ami visszatartja az újabb kilakoltatási kísérletet

– írta a főapát, megígérve, hogy jelentkezni fog a prépostság Facebook-oldalán, amint információhoz jut az ügy kapcsán.

„Bízom benne, hogy az igazság és keresztény közösségünk imájának ereje végül győzni fog” – zárta bejegyzését az főapát.