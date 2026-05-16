Orbán Viktor: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

Rendszeres vendége volt a karmelitának Magyar Péter, most úgy tesz, mintha sose látta volna

Még nem hárult el a veszély, a román végrehajtás akár negyedik alkalommal is megpróbálhatja kilakoltatni a nagyváradi főapátot

Továbbra is hívek és támogatók kiállását kérte Fejes Anzelm Rudolf főapát.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 15:20
Toroczkai László a Mi Hazánk elnök és Fejes Anzelm Rudolf nagyváradi premontrei apát, mögöttük középen Varga Andrea a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság jogi képviselője Fotó: Havran Zoltán
Ez az összefogás és közös imádság ad erőt nap mint nap, és ez tartotta vissza a végrehajtót. Szívből köszönöm nektek.

Majd hozzátette: „tudnotok kell azonban a tényeket, hogy semmilyen hivatalos értesítést nem kaptam a kilakoltatás lezárásáról. 

A veszély nem hárult el, bármelyik nap újra kopogtathatnak az ajtómon. Ezért kérem, fogadjátok óvatosan azokat a híreket, amelyek lezártnak állítják a kilakoltatásomat. Kérlek benneteket, maradjatok mellettem továbbra is, imában és jelenlétben, mert a ti kitartásotok az egyetlen, ami visszatartja az újabb kilakoltatási kísérletet

– írta a főapát, megígérve, hogy jelentkezni fog a prépostság Facebook-oldalán, amint információhoz jut az ügy kapcsán. 

„Bízom benne, hogy az igazság és keresztény közösségünk imájának ereje végül győzni fog” – zárta bejegyzését az főapát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
