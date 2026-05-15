Nem holmi tulajdonvita, hanem jogállamisági kérdés a nagyváradi premontrei apátság ügye

Szakrális vagyon és a sekrestye ügye

A vita egyik legérzékenyebb pontja Varga Andrea megfogalmazásában a szakrális vagyon kérdése. A jogi képviselő arra hivatkozott: a román jogszabályok alapján egyházi, szakrális vagyon csak abban az esetben kerülhetne állami tulajdonba, ha maga az adott kultusz megszűnne. Márpedig – mint mondta – itt nem „premontrei kultuszról”, hanem a római katolikus egyházról van szó.

Külön kiemelte a sekrestye ügyét. Varga Andrea hangsúlyozta: a sekrestye nem egyszerű mellékhelyiség vagy elkülöníthető ingatlanrész, hanem a templom szerves része, amely nélkül a római katolikus liturgia rendes gyakorlása sérül. „A sekrestye a templom szerves része. Ott készül fel a pap a szentmisére. Ha elviszik a sekrestyét, akkor hol öltözik fel a pap? Az utcán?” – fogalmazott.

A jogi képviselő abszurdnak nevezte azt az álláspontot, amely a sekrestyét közvagyonná vagy az egyházi használattól független területté próbálná minősíteni. Elmondása alapján előfordult, hogy végrehajtó és csendőrség jelent meg a mise után, és a polgármesteri hivatal képviselője úgy hivatkozott a sekrestyére, mint köztulajdonra.

Varga Andrea úgy látja, ez már nem pusztán tulajdonjogi kérdés, hanem a katolikus kultusz státusának sérelme.

A rendház, az iskola és a székhely kérdése

A jogvita másik fontos eleme a rendház és az iskola viszonya. Varga Andrea elmondása alapján az önkormányzati érvelés egyik alapja az, hogy az épület bizonyos részeiben a kommunizmus idején iskola működött. Ebből azonban – tette hozzá – nem következik, hogy az egész épület iskolának minősülne, vagy hogy megszűnt volna a premontrei rendházi funkció. A jogi képviselő közölte: a kommunista időszakból is fennmaradtak olyan iratok, amelyek azt mutatják, hogy az iskola bérlőként használta az ingatlan egy részét, és lakbért fizetett a tulajdonosnak. Állítása alapján 1958-ig ilyen bérleti viszony állt fenn.