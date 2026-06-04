Trianon napján állnak ki a jogellenesen kilakoltatott nagyváradi főapát mellett

A demonstráció célja, hogy a főapáton kívül a katolikus egyházat és a határon túli – különösképpen a nagyváradi – magyar közösséget is szolidaritásukról biztosítsák, valamint rábírják a magyar kormányt a határozottabb fellépésre. Mint írják: pártok és szervezetek felett állónak tekintik rendezvényüket, de minden párt és szervezet képviselőjét szívesen látják, hogy a Benes-dekrétumok ellen tartott budapesti tüntetéshez hasonlóan ismételten széles körű nemzeti összefogás bontakozzon ki egy összmagyar ügyben.
A rendezvény konferálását Lipták Tamás, a Magyar Jelen újságírója látja el. Ezt követően Moys Zoltán, a Hazajáró-sorozat rendezője olvassa fel Fejes Rudolf Anzelm levelét, majd Stichmann Korina influenszer, Binder Csaba, a Mi Hazánk Ifjai elnöke, Szűcs Gábor, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője, végül Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője szólal fel. A Tisza Párttól hétfőn azt a választ kapták a szervezők, hogy a megfelelő helyre továbbították a megkeresésüket, azóta viszont nem érkezett tőlük visszajelzés, tiszás politikus nem fog színpadra lépni a demonstráción.
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