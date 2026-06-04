Trianon napján állnak ki a jogellenesen kilakoltatott nagyváradi főapát mellett

Mint írják, a Mi Hazánk EP-képviselője jól ismeri Fejes Rudolf Anzelm atya és a nagyváradi magyar katolikus közösség kálváriáját, ugyanis május 14-én személyesen vett részt a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság templománál tartott kiálláson, valamint az Európai Unióban is harcol az ügyért. A Mi Hazánk részéről jelen lesz továbbá a párt ifjúsági tagozata, a Mi Hazánk Ifjai.

A Bűnvadászok csoport szintén részt vesz a demonstráción. Azt írták, amikor egy magyar közösséget, egyházi intézményt vagy annak vezetőjét sérelem éri, nem maradhatnak közömbösek. Jelenlétükkel fejezik ki támogatásukat az apát úr, a nagyváradi magyar közösség és minden határon túli magyar mellett. Hangsúlyozták, az ügy túlmutat a politikán és a szervezeti hovatartozáson: a nemzeti összefogásról, a közösségi kiállásról és az igazság melletti fellépésről szól.

Jelen lesz a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is. A szervezet közleményében azt írta: