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Trianon napján állnak ki a jogellenesen kilakoltatott nagyváradi főapát mellett

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Össznemzeti demonstrációt tartanak ma este a budapesti román nagykövetség előtt Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei főapát mellett. A szervezők pártok és szervezetek felett álló kiállást hirdettek, amelynek célja, hogy szolidaritást vállaljanak a jogellenesen kilakoltatott apáttal, a katolikus egyházzal és a nagyváradi magyar közösséggel, valamint határozottabb magyar diplomáciai fellépést sürgessenek.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 6:59
Fotó: Havran Zoltán
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A demonstráció célja, hogy a főapáton kívül a katolikus egyházat és a határon túli – különösképpen a nagyváradi – magyar közösséget is szolidaritásukról biztosítsák, valamint rábírják a magyar kormányt a határozottabb fellépésre. Mint írják: pártok és szervezetek felett állónak tekintik rendezvényüket, de minden párt és szervezet képviselőjét szívesen látják, hogy a Benes-dekrétumok ellen tartott budapesti tüntetéshez hasonlóan ismételten széles körű nemzeti összefogás bontakozzon ki egy összmagyar ügyben.

A rendezvény konferálását Lipták Tamás, a Magyar Jelen újságírója látja el. Ezt követően Moys Zoltán, a Hazajáró-sorozat rendezője olvassa fel Fejes Rudolf Anzelm levelét, majd Stichmann Korina influenszer, Binder Csaba, a Mi Hazánk Ifjai elnöke, Szűcs Gábor, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője, végül Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője szólal fel. A Tisza Párttól hétfőn azt a választ kapták a szervezők, hogy a megfelelő helyre továbbították a megkeresésüket, azóta viszont nem érkezett tőlük visszajelzés, tiszás politikus nem fog színpadra lépni a demonstráción.

Mint írják, a Mi Hazánk EP-képviselője jól ismeri Fejes Rudolf Anzelm atya és a nagyváradi magyar katolikus közösség kálváriáját, ugyanis május 14-én személyesen vett részt a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság templománál tartott kiálláson, valamint az Európai Unióban is harcol az ügyért. A Mi Hazánk részéről jelen lesz továbbá a párt ifjúsági tagozata, a Mi Hazánk Ifjai.

A Bűnvadászok csoport szintén részt vesz a demonstráción. Azt írták, amikor egy magyar közösséget, egyházi intézményt vagy annak vezetőjét sérelem éri, nem maradhatnak közömbösek. Jelenlétükkel fejezik ki támogatásukat az apát úr, a nagyváradi magyar közösség és minden határon túli magyar mellett. Hangsúlyozták, az ügy túlmutat a politikán és a szervezeti hovatartozáson: a nemzeti összefogásról, a közösségi kiállásról és az igazság melletti fellépésről szól.

Jelen lesz a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is. A szervezet közleményében azt írta:

„A HVIM – Magyar Ellenállás negyedszázaddal ezelőtti alapítása óta tiltakozik a trianoni békediktátum okozta igazságtalanság, valamint az utódállamok területén élő magyarok vegzálása és diszkriminálása ellen. Éppen ezért kötelességünknek tekintjük, hogy részt vegyünk az erősen megkérdőjelezhető – mi több, megbotránkoztató – módon a napokban kilakoltatott nagyváradi magyar premontrei apát mellett szervezett szolidaritási tüntetésen. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Románia vagy bármely más ország állami szinten űzze a magyar- és keresztényellenességet!” – írták. „Mi ott leszünk, függetlenül e felszólalók személyétől, ugyanis azt gondoljuk: ha valaminek, akkor ennek az ügynek igazán pártok felett állónak kellene lennie. Felszólítunk minden hazafit és nemzetben gondolkodó civil szervezetet, hogy csatlakozzon! A mindenkori kormányzattól pedig elvárjuk, hogy ne csak szavakban álljon ki az elszakított területeinken élő magyarságért, hanem ez a kiállás mutatkozzon meg végre a tettek mezején is! Fejes Rudolf Anzelm atya kilakoltatása több mint egy magyarellenes ügy a sok közül – az eset azt is kiválóan szemlélteti, hogy Trianon nem csupán múltbéli tragédia, hanem máig élő és nem gyógyuló seb” – szögezte le a mozgalom.

A demonstráció közben átadják írott formában megfogalmazott követeléseiket a budapesti román nagykövetség dolgozóinak. A tüntetést a rendőrségen is bejelentették.

A tüntetés időpontja: június 4. (csütörtök) 19 óra

Helyszín: Románia budapesti nagykövetsége – 1146 Budapest, Thököly út 72.

 

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