Kiszöktek a lovak Borsodban, egy ember meghalt

Halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Kazincbarcikai Járási Ügyészség egy férfi ellen. Az elkövető telephelyéről kiszökött lovak a főúton személyautóval ütközve halálos balesetet okoztak.

2026. 05. 27. 11:54
2024 augusztusában, hajnalban a karámból öt ló kiszabadult, a 26-os számú főútra mentek, majd három ló egy autóval összeütközött. Az autó utasa a helyszínen meghalt, a vezetője nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el. Mindhárom ló elpusztult.

A vádlott – annak ellenére, hogy tudta, hogy a lovak korábban is kiszöktek – nem intézkedett, hogy ezt megakadályozza, és ezzel foglalkozása gyakorlásából eredő kötelezettségét elmulasztotta.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetést, pénzbüntetést, valamint a lótartás és lótenyésztés foglalkozás gyakorlásától eltiltást indítványozott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
