Kiszöktek a lovak Borsodban, egy ember meghalt

2024 augusztusában, hajnalban a karámból öt ló kiszabadult, a 26-os számú főútra mentek, majd három ló egy autóval összeütközött. Az autó utasa a helyszínen meghalt, a vezetője nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el. Mindhárom ló elpusztult.

A vádlott – annak ellenére, hogy tudta, hogy a lovak korábban is kiszöktek – nem intézkedett, hogy ezt megakadályozza, és ezzel foglalkozása gyakorlásából eredő kötelezettségét elmulasztotta.