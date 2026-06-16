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Hegyi Barbarát és Medveczky Balázst is díjjal ismerte el a Vígszínház

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Többek között Hegyi Barbara, Medveczky Balázs, Majsai-Nyilas Tünde, Ertl Zsombor és Fesztbaum Béla munkáját is díjjal ismerték el, és a jubiláló munkatársakat is köszöntötték a Vígszínház évadzáró társulati ülésén. Új bemutatókat is bejelentettek: a Víg Szalonban Jen Silverman A szobatárs című művét Ujj Mészáros Károly, a Házi Színpadon Déry Tibor Kedves bópeer...! című regényének adaptációját Zsótér Sándor, Biró Zsombor Aurél Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek című művét Pelsőczy Réka rendezésében mutatják be. A teátrum négy játszóhelyén – a Vígszínházban, a Pesti Színházban, a Házi Színpadon és a Víg Szalonban – a 2025/26-os évad 641 előadására mintegy 340 ezer néző váltott jegyet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 13:23
Fotó: Vígszínház - Juhász Éva
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Az évad legtöbbet játszó színművésznői Balázsovits Edit 167, Márkus Luca 152 és Varga-Járó Sára 145 előadással, míg a színművészek közül Medveczky Balázs 182, Szántó Balázs 175, Zoltán Áron pedig 172 alkalommal lépett színpadra.

A 2026/27-es évadban Gál Réka Ágota, László Rebeka és Nyomárkay Zsigmond szerződik a Vígszínházhoz, Waskovics Andrea vendégművészként dolgozik tovább a teátrumban, Tar Renáta pedig távozik a társulattól. A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói közül Laczkó Bálint továbbra is a Vígben tölti gyakorlatát.

A Vígszínház 2026/27-es évadában a Vígszínházban a 4-6 ifj. Vidnyánszky Attila, a Cseresznyéskert Alekszandr Bargman, A csárdáskirálynő Mohácsi János rendezésében lesz látható. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a Két hétfő emlékét, Valló Péter a Bohéméletet, míg Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi. A Házi Színpadon a Kedves bópeer...!-t Zsótér Sándor, a Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek című művet Pelsőczy Réka rendezi, a Víg Szalonban A szobatárs című előadást Ujj Mészáros Károly állítja színpadra.

 

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