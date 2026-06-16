Hegyi Barbarát és Medveczky Balázst is díjjal ismerte el a Vígszínház

Az évad legtöbbet játszó színművésznői Balázsovits Edit 167, Márkus Luca 152 és Varga-Járó Sára 145 előadással, míg a színművészek közül Medveczky Balázs 182, Szántó Balázs 175, Zoltán Áron pedig 172 alkalommal lépett színpadra.

A 2026/27-es évadban Gál Réka Ágota, László Rebeka és Nyomárkay Zsigmond szerződik a Vígszínházhoz, Waskovics Andrea vendégművészként dolgozik tovább a teátrumban, Tar Renáta pedig távozik a társulattól. A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói közül Laczkó Bálint továbbra is a Vígben tölti gyakorlatát.

A Vígszínház 2026/27-es évadában a Vígszínházban a 4-6 ifj. Vidnyánszky Attila, a Cseresznyéskert Alekszandr Bargman, A csárdáskirálynő Mohácsi János rendezésében lesz látható. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a Két hétfő emlékét, Valló Péter a Bohéméletet, míg Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi. A Házi Színpadon a Kedves bópeer...!-t Zsótér Sándor, a Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek című művet Pelsőczy Réka rendezi, a Víg Szalonban A szobatárs című előadást Ujj Mészáros Károly állítja színpadra.