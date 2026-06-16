Megszűnhet az Integritás Hatóság elnökének jogviszonya

Biró Ferenc a vádemelést követően közleményben reagált az ellene felhozott vádakra. Az Integritás Hatóság elnöke indokolatlannak és politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást, amelyet állítása szerint még az előző kormány idején indítottak ellene.

A hatóság vezetője úgy fogalmazott: meggyőződése szerint az ellene zajló eljárás egy koncepciós megtorló akció része, amelynek célja személyének és az általa vezetett intézménynek a hiteltelenítése. Biró Ferenc hangsúlyozta, bízik a magyar bíróságok objektív működésében és a bírói függetlenség érvényesülésében, egyúttal kijelentette: az eljárás során bizonyítani fogja ártatlanságát.