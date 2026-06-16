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Megszűnhet az Integritás Hatóság elnökének jogviszonya

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Az Állami Számvevőszék elnöke a Fővárosi Törvényszéken kezdeményezte az Integritás Hatóság elnöke, Biró Ferenc Pál jogviszonyának megszüntetését, miután a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás miatt vádat emelt ellene. Az ÁSZ szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények kizárják az IH elnöki tisztségének betöltését.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 16. 18:05
Borítókép: Biró Ferenc Pál (Forrás: Facebook)
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Biró Ferenc a vádemelést követően közleményben reagált az ellene felhozott vádakra. Az Integritás Hatóság elnöke indokolatlannak és politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást, amelyet állítása szerint még az előző kormány idején indítottak ellene.

A hatóság vezetője úgy fogalmazott: meggyőződése szerint az ellene zajló eljárás egy koncepciós megtorló akció része, amelynek célja személyének és az általa vezetett intézménynek a hiteltelenítése. Biró Ferenc hangsúlyozta, bízik a magyar bíróságok objektív működésében és a bírói függetlenség érvényesülésében, egyúttal kijelentette: az eljárás során bizonyítani fogja ártatlanságát.

Borítókép: Biró Ferenc Pál (Forrás: Facebook)

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