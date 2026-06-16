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Ausztriában már a külföldiek adják az iskolások javát

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Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) közérdekű adatigényléssel fordult az oktatási miniszterhez a külföldi diákok arányával kapcsolatban. A válaszból kiderült, hogy Ausztriában egyes oktatási intézményekben már meghaladta a 75 százalékot a nem osztrák állampolgárságú tanulók aránya.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 19:00
Fotó: MICHAEL BRANDT Forrás: DPA
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A török, az arab és a szerb nyelv továbbra is különösen elterjedt a nem német anyanyelvként. A 2024/25-ös tanévben 5883 diák jelölte meg a törököt első nem német nyelvként, ezt követte az arab (1667) és a szerb (1196). Habár az oktatási miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy a jogi értelemben vett „első nyelv” nem megfeleltethető a jogi értelemben vett „anyanyelvnek”, azonban következtetések le lehet vonni. 

Az még ugyanis maga a minisztérium is elismeri ugyanakkor, hogy a 2026/27-es tanévben várhatóan nagyobb erőfeszítéseket kell tennie az államnak a nyelvi hiányosságok kiküszöbölésére. 

A tragikus arány pedig a jövőben feltehetően csak romlani fog, így könnyen lehet, hogy hamarosan a külföldi diákok kiszorítják az osztrákokat

Borítókép: Egy osztályterem (Fotó: AFP)

  

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