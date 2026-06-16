Ausztriában már a külföldiek adják az iskolások javát

A török, az arab és a szerb nyelv továbbra is különösen elterjedt a nem német anyanyelvként. A 2024/25-ös tanévben 5883 diák jelölte meg a törököt első nem német nyelvként, ezt követte az arab (1667) és a szerb (1196). Habár az oktatási miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy a jogi értelemben vett „első nyelv” nem megfeleltethető a jogi értelemben vett „anyanyelvnek”, azonban következtetések le lehet vonni.