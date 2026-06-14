Dzsihadista könyvek Ausztria legnagyobb könyvkereskedőjénél

„Az »útjelzőket« továbbra is példaértékűnek tekintik és alkalmazzák mind a legalista iszlamisták, mind az erőszakos frakciók” – mondja Nina Scholz bécsi politológus és iszlámszakértő.

Scholz szerint ugyan a Muzulmán Testvériség nem vette át Kutb szent harcról alkotott elképzeléseit, azonban „ennek ellenére átvette szigorú, dichotóm barát-ellenség gondolkodásmódját, Nyugat-ellenes neheztelését és a Nyugatnak az iszlám zsidók által ellenőrzött ellenpontjaként való értelmezését”.

Ráadásul nem Kutb az egyetlen olyan szerző, aki finoman szólva is problémásnak tekinthető.

A Muzulmán Testvériség török ​​ágát Necmettin Erbakan, a Milli Görüs mozgalom alapítója képviseli, amely szintén óriási befolyással bír Ausztriában. A 2011-ben elhunyt volt török ​​miniszterelnök a szekularizmus iszlám államrenddel való felváltását hirdette, és többek között azt állította, hogy „a zsidók 5700 éve uralják a világot”.