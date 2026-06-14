Ausztriadzsihadistákbotrány

Dzsihadista könyvek Ausztria legnagyobb könyvkereskedőjénél

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A Thalia osztrák könyvkereskedő vállalat körül óriási botrány körvonalazódik, miután több, köztudottan radikális dzsihadistáknak szóló könyv is megtalálható volt a boltok polcain. Ausztria egyik legnagyobb könyvkiadója többek között a Muzulmán Testvériség fő ideológusának könyvét is a polcokon tartotta.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 6:59
Fotó: NICOLAS GUYONNET Forrás: Hans Lucas
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„Az »útjelzőket« továbbra is példaértékűnek tekintik és alkalmazzák mind a legalista iszlamisták, mind az erőszakos frakciók” – mondja Nina Scholz bécsi politológus és iszlámszakértő.

Scholz szerint ugyan a Muzulmán Testvériség nem vette át Kutb szent harcról alkotott elképzeléseit, azonban „ennek ellenére átvette szigorú, dichotóm barát-ellenség gondolkodásmódját, Nyugat-ellenes neheztelését és a Nyugatnak az iszlám zsidók által ellenőrzött ellenpontjaként való értelmezését”.

Ráadásul nem Kutb az egyetlen olyan szerző, aki finoman szólva is problémásnak tekinthető. 

A Muzulmán Testvériség török ​​ágát Necmettin Erbakan, a Milli Görüs mozgalom alapítója képviseli, amely szintén óriási befolyással bír Ausztriában. A 2011-ben elhunyt volt török ​​miniszterelnök a szekularizmus iszlám államrenddel való felváltását hirdette, és többek között azt állította, hogy „a zsidók 5700 éve uralják a világot”. 

Ezt az összeesküvés-elméletet terjeszti az „Adil Ekonomik Düzen” (Gazdasági Uralom) című könyv is, amelyet Thalia törökül kínál 9,99 euróért, kifejezetten ezt a közönséget célozva meg. 

Erbakan azt állítja, hogy a jelenlegi „rabszolgarendszer” Törökország gazdaságában nem spontán módon alakult ki, „hanem a modern gyarmatosítás eredménye, amelyet az imperializmus és a cionizmus követett el ezen a földön”. Azt állítja, hogy a lakosság túlnyomó többsége elnyomott. 

Sok történész és antiszemitizmus-kutató az ilyen megfogalmazásokat antiszemitának tartja, vagy legalábbis antiszemita indítékokat hordozónak, még akkor is, ha a szöveg formálisan „cionizmusról” beszél, és nem kifejezetten „zsidókról”. 

Az Exxpress jelzései nyomán egyébként a vállalat elkezdte a felülvizsgálatot, az eddigi radikális kiadványokat pedig azzal magyarázta, hogy a széleskörű kínálat miatt nincs lehetősége a vállalatnak minden forgalmazott könyvet egytől egyig átvizsgálni. Ugyanakkor a Thalia jelezte, hogy nagyon komolyan veszik az ilyen irányú jelzéseket és az érintett könyvek vizsgálatát megkezdték. 

Nem sokkal később pedig a beszámolók szerint valóban egyre csökkent a problémásnak nevezhető könyvek száma a kínálatban. 

Borítókép: Egy könyvesboltban nézelődnek az emberek (Fotó: AFP)

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