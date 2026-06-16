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Hangszórókból szól az iszlám: ilyen lett mára Franciaország

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Miközben a gyerekek az iskolában tanulnak, a tantermeket másfél órán át iszlám imaénekek töltik be. Ez nem fikció, hanem a mai Franciaország valósága az Íd al-Adha ünnep idején. Több városban hangos imára hívások visszhangoztak, utcákat zártak le a hívők előtt, miközben a helyi vezetők fellépést sürgetnek, a kormány pedig hallgat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 16:31
Muszlim nő Európában (Fotó: AFP)
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Charles Aslangul polgármester hangsúlyozta, hogy a városban nincs mecset, ezért a hangszórók feltehetően egy szomszédos településről sugározták az imára hívást. A prefektúra vizsgálatot indított, de a forrás egyelőre nem ismert, az érintett mecsetek pedig tagadják a felelősséget – számolt be az Exxpress.

Chalon-sur-Saône-ban a ramadán végéhez kapcsolódó ünnepi esemény során több száz hívő mintegy háromnegyed órára lezárta a mecset körüli utcákat. A polgármester szerint a forgalomterelés szervezetten zajlott, amit a helyszínen készült fényképek is alátámasztanak. Az Íd al-Adha idején a városvezetés jelentős rendőri jelenléttel akadályozta meg egy hasonló akció megismétlődését.

Hasonló esetekről számoltak be Marseille-ben, Nantes-ban és Villemomble-ban is. Marseille több kerületében egyszerre lehetett hallani a müezzinek imára hívását. Nantes-ban egy mecset körül több ezer hívő gyűlt össze, közülük sokan a közeli parkban imádkoztak. A helyiek szerint a hangszórók már a kora reggeli órákban is hallhatók voltak.

Florence Bergeaud-Blackler antropológus szerint ezek a jelenségek nem elszigetelt esetek. Úgy véli, hosszabb ideje megfigyelhető törekvés az iszlám közterületi jelenlétének erősítésére, ami Franciaország szigorúan világi államberendezkedése miatt politikai vitákat vált ki.

A szakértő szerint a francia közélet továbbra sem foglalkozik kellő súllyal az iszlamizmus kérdésével. Kutatásaira hivatkozva azt állítja, hogy a témát több parlamenti vizsgálat során is csak érintőlegesen tárgyalták.

Franciaországban az imára hívás és az utcai imádkozás önmagában nem tiltott, ugyanakkor a hatóságok felléphetnek, ha azok zavarják a közrendet, a közlekedést vagy a lakosság nyugalmát. A szabályok megsértése pénzbírságot is maga után vonhat.

Több polgármester az elmúlt hetekben nyilvánosan is intézkedéseket sürgetett, ám a francia kormány egyelőre nem adott érdemi választ az ügyben. A kritikusok szerint a helyi vezetők magukra maradtak a probléma kezelésében.

 

Borítókép: Muszlim nő Európában (Fotó: AFP)

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