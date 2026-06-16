Hangszórókból szól az iszlám: ilyen lett mára Franciaország

Charles Aslangul polgármester hangsúlyozta, hogy a városban nincs mecset, ezért a hangszórók feltehetően egy szomszédos településről sugározták az imára hívást. A prefektúra vizsgálatot indított, de a forrás egyelőre nem ismert, az érintett mecsetek pedig tagadják a felelősséget – számolt be az Exxpress.

Chalon-sur-Saône-ban a ramadán végéhez kapcsolódó ünnepi esemény során több száz hívő mintegy háromnegyed órára lezárta a mecset körüli utcákat. A polgármester szerint a forgalomterelés szervezetten zajlott, amit a helyszínen készült fényképek is alátámasztanak. Az Íd al-Adha idején a városvezetés jelentős rendőri jelenléttel akadályozta meg egy hasonló akció megismétlődését.

Hasonló esetekről számoltak be Marseille-ben, Nantes-ban és Villemomble-ban is. Marseille több kerületében egyszerre lehetett hallani a müezzinek imára hívását. Nantes-ban egy mecset körül több ezer hívő gyűlt össze, közülük sokan a közeli parkban imádkoztak. A helyiek szerint a hangszórók már a kora reggeli órákban is hallhatók voltak.