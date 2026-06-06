A német alkotmányvédelem iszlamista befolyásszerzési kísérletekre figyelmeztet

A hivatalvezető szerint az iszlamista mozgalom rendkívül tudatosan és hosszú távú stratégiával igyekszik befolyást szerezni. Ennek részeként megpróbálhat jelen lenni a német politikai pártokban, hogy fokozatosan alakítsa át az állami és társadalmi működést.

A baloldali politikusok lehetnek a leginkább érintettek

A lap szerint biztonsági körökben attól tartanak, hogy egyes politikusok nincsenek tisztában az iszlamista szervezetek működésével, ezért kapcsolatba kerülhetnek olyan személyekkel, akik a Muszlim Testvériséghez köthetők.

A jelentés szerint különösen a baloldali politikai szereplők lehetnek kiszolgáltatottak az ilyen törekvéseknek. Ennek oka részben az iszlamista hálózatokkal kapcsolatos ismeretek hiánya, részben pedig a túlzott tolerancia, amely megnehezítheti a szélsőséges ideológiák felismerését.