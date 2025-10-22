Merz: Németország városai már nem biztonságosak a nők számára

A kijelentés heves vitát váltott ki Németországban. Merz korábban Potsdamban, az AfD-vel szembeni stratégiáról szóló kérdésre válaszolva utalt a migrációra, mondván:

Sokat haladtunk előre, de a probléma továbbra is jelen van a városainkban. A belügyminiszter azon dolgozik, hogy nagyszabású visszaküldéseket tegyen lehetővé.

Szavai országos felháborodást keltettek, különösen a baloldali és zöldpárti politikusok körében.

Többen kiálltak Friedrich Merz mellett

Ina Scharrenbach, Észak-Rajna–Vesztfália belügyi és önkormányzati államminisztere, a CDU Női Uniójának elnöke egyetértett Merz álláspontjával.

Szerinte természetes, hogy a német városok arculata változik, hiszen a társadalom is sokszínűbb lett – ám a sokszínűség nem jelentheti a problémák elhallgatását.

Városainkban nemcsak szépség, hanem árnyék is van. Sok nő pontosan tudja, milyen bizonytalanul érezheti magát, amikor fiatal férfiak csoportjaival találkozik. A biztonság a szabadság alapja – a hallgatás viszont csak gyengíti azt

– fogalmazott.