Merz: Németország városai már nem biztonságosak a nők számára

Berlinben, zárt ajtók mögött zajló kétnapos tanácskozáson tárgyalta a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetése az ország legégetőbb politikai kérdéseit, köztük Németország romló biztonsági helyzetét. A megbeszélést Friedrich Merz szövetségi kancellár és Carsten Linnemann főtitkár vezette.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 3:01
Friedrich Merz német kancellár Fotó: MICHAEL KAPPELER Forrás: DPA
A sajtótájékoztatón Merzet arról kérdezték, visszavonja-e korábbi kijelentését, miszerint a migráció „megváltoztatta a német városképet”– írja az Origo.

Merz: Németország városai nem biztonságosak a nők számára (Fotó: Christian Marquardt / NurPhoto/AFP)
Merz: Németország városai nem biztonságosak a nők számára (Fotó: Christian Marquardt / NurPhoto/AFP)

Merz nem hátrált meg: „Vannak lányai?” – kérdezett vissza az újságírótól.

A nők sok városban ma már nem érzik magukat biztonságban. Ezért nem vonok vissza semmit.

A politikus szerint kijelentését széles körű társadalmi támogatás övezi – írta a Bild.

Kérdezzék meg a lányaikat, barátaikat, ismerőseiket: mindenki tudja, hogy ez valós probléma – különösen sötétedés után. A közterületek biztonsága alapfeltétele annak, hogy az emberek újra megbízzanak a politikában

 – mondta Merz.

A kijelentés heves vitát váltott ki Németországban. Merz korábban Potsdamban, az AfD-vel szembeni stratégiáról szóló kérdésre válaszolva utalt a migrációra, mondván:

Sokat haladtunk előre, de a probléma továbbra is jelen van a városainkban. A belügyminiszter azon dolgozik, hogy nagyszabású visszaküldéseket tegyen lehetővé.

Szavai országos felháborodást keltettek, különösen a baloldali és zöldpárti politikusok körében.

Többen kiálltak Friedrich Merz mellett 

Ina Scharrenbach, Észak-Rajna–Vesztfália belügyi és önkormányzati államminisztere, a CDU Női Uniójának elnöke egyetértett Merz álláspontjával.
Szerinte természetes, hogy a német városok arculata változik, hiszen a társadalom is sokszínűbb lett – ám a sokszínűség nem jelentheti a problémák elhallgatását.

Városainkban nemcsak szépség, hanem árnyék is van. Sok nő pontosan tudja, milyen bizonytalanul érezheti magát, amikor fiatal férfiak csoportjaival találkozik. A biztonság a szabadság alapja – a hallgatás viszont csak gyengíti azt

 – fogalmazott.

Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke és a CSU elnöke szintén Merz mellé állt: „Természetesen igaza van!” – mondta. „A városközpontokban, a pályaudvarokon, az uszodákban és sok más közterületen komoly kihívásokkal nézünk szembe.” Söder hozzátette: azoknak a migránsoknak, akiknek nincs tartózkodási engedélyük vagy jogalapjuk a maradásra, vissza kell térniük származási országukba.

Borítókép: Friedrich Merz (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

