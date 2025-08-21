A migránsok szerint sem biztonságos Németország

A német Szövetségi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2024-ben körülbelül 9000-rel több lengyel hagyta el Németországot, mint ahányan bevándoroltak – számol be róla a V4NA.

Rendőrök és helyszínelők állnak egy hamburgi lakóház előtt (Fotó: AFP)

Ahogy fogalmaztak, ezzel megfordult egy évtizedek óta tartó tendencia. Andrzej Kubisiak, a Lengyel Gazdasági Intézet helyettes igazgatója az adatok kapcsán arról beszélt:

A romániai és bolgár adatok is azt mutatják, hogy Németország szempontjából a migrációs mérleg évek óta először negatív

– nyilatkozta Kubisiak, aki úgy véli, elképzelhető, hogy a visszatérők egy része nem Lengyelországba, hanem egy harmadik országba költözött tovább, de a többség hazatér.

Stagnálás Németországban

Ennek a fejleménynek számos oka van, az egyik a kivándorlással remélt életszínvonal-emelkedés.

Ha negatív mérlegről beszélünk, az lényegében azt jelenti, hogy a kivándorlást okozó tényezők egyensúlya már nem Németország, hanem a régió országai felé billen – magyarázza a szakértő, aki a német gazdaság gyengeségére is utalt.

„A bevándorlók egy részének elköltözése a német gazdaságnak köszönhető, amely 6-7 éve stagnál, és a koronavírus-járvány és az energiaválság óta nehezen találja a helyes irányt. Végül is ez egy olyan gazdaság, amely az elmúlt két évben recessziót élt át.”

Németországban már senki nincs biztonságban

Emellett fontos tényező az is, hogy Németország biztonsága rendkívül leromlott. A korábban oly híres német rend, fegyelem és közbiztonság mára már nincs jelen a németeknél.

Azonban több ország is van, amely a terrorizmus és a bűnözés veszélyére figyelmeztet Németország vonatkozásában.

TERRIFYING: Syrian migrants in Germany attack and try to kidnap a German girl.



“I got you a gift. She’s all yours. Let’s take her to Raqqa! Allahu Akbar!”



Raqqa is where ISIS sexually enslaved thousands of Yazidi and Christian women.



They are laughing, but they are NOT joking! pic.twitter.com/97DpXum4bN — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) August 8, 2025

Az Egyesült Királyság azt írta Németországról állampolgárainak:

„Nagy a valószínűsége, hogy terroristák támadásokat kísérelnek meg Németországban. A támadások válogatás nélkül történhetnek, beleértve a külföldi állampolgárok által látogatott nyilvános helyeket, például:

éttermek

piacok

bevásárlóközpontok

istentiszteleti helyek és vallási helyszínek, beleértve a zsinagógákat

sport- és kulturális rendezvények

zsúfolt helyek és nyilvános gyülekezések”

Ezt követően a közelmúlt terrortámadásait is felsorolták:

2024-ben 3 ember meghalt és több megsérült egy késes támadásban Solingenben

2021-ben 5 embert megkéseltek és megsebesítettek egy vonaton Neumarktban, Bajorországban

2020-ban egy ember meghalt és egy másik súlyosan megsérült egy késes támadásban Drezdában

2020-ban 8 ember meghalt és 5 megsérült két tömeges lövöldözésben hanaui vízipipabárokban

2019-ben 2 embert lelőttek, miután sikertelenül próbáltak behatolni egy zsinagógába a kelet-németországi Halle városában

A brit jelentés arra is emlékeztet, hogy a német hatóságok rendszeresen jelentik, hogy megakadályoztak tervezett támadásokat és letartóztatásokat hajtottak végre, ugyanakkor figyelmeztetik a briteket a bűnözés veszélyeire, és arra kérik állampolgáraikat, hogy fokozottan ügyeljenek értékeikre.