A migránsok szerint sem biztonságos Németország

25 év után először negatív lett a migrációs mérleg Németország és Lengyelország között. Több lengyel hagyja el Németországot, mint ahányan bevándorolnak – írja a V4NA.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 08. 21. 13:56
Migráns család Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON Forrás: SVEN SIMON
A német Szövetségi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2024-ben körülbelül 9000-rel több lengyel hagyta el Németországot, mint ahányan bevándoroltak – számol be róla a V4NA

 

Rendőrök és helyszínelők állnak egy hamburgi lakóház előtt (Fotó: AFP)

Ahogy fogalmaztak, ezzel megfordult egy évtizedek óta tartó tendencia. Andrzej Kubisiak, a Lengyel Gazdasági Intézet helyettes igazgatója az adatok kapcsán arról beszélt:

A romániai és bolgár adatok is azt mutatják, hogy Németország szempontjából a migrációs mérleg évek óta először negatív

nyilatkozta Kubisiak, aki úgy véli, elképzelhető, hogy a visszatérők egy része nem Lengyelországba, hanem egy harmadik országba költözött tovább, de a többség hazatér.

Stagnálás Németországban

Ennek a fejleménynek számos oka van, az egyik a kivándorlással remélt életszínvonal-emelkedés.

Ha negatív mérlegről beszélünk, az lényegében azt jelenti, hogy a kivándorlást okozó tényezők egyensúlya már nem Németország, hanem a régió országai felé billen – magyarázza a szakértő, aki a német gazdaság gyengeségére is utalt.

„A bevándorlók egy részének elköltözése a német gazdaságnak köszönhető, amely 6-7 éve stagnál, és a koronavírus-járvány és az energiaválság óta nehezen találja a helyes irányt. Végül is ez egy olyan gazdaság, amely az elmúlt két évben recessziót élt át.”

Németországban már senki nincs biztonságban

Emellett fontos tényező az is, hogy Németország biztonsága rendkívül leromlott. A korábban oly híres német rend, fegyelem és közbiztonság mára már nincs jelen a németeknél.

Azonban több ország is van, amely a terrorizmus és a bűnözés veszélyére figyelmeztet Németország vonatkozásában.

Az Egyesült Királyság azt írta Németországról állampolgárainak:

„Nagy a valószínűsége, hogy terroristák támadásokat kísérelnek meg Németországban. A támadások válogatás nélkül történhetnek, beleértve a külföldi állampolgárok által látogatott nyilvános helyeket, például:

  • éttermek
  • piacok
  • bevásárlóközpontok
  • istentiszteleti helyek és vallási helyszínek, beleértve a zsinagógákat
  • sport- és kulturális rendezvények
  • zsúfolt helyek és nyilvános gyülekezések”

Ezt követően a közelmúlt terrortámadásait is felsorolták:

  • 2024-ben 3 ember meghalt és több megsérült egy késes támadásban Solingenben
  • 2021-ben 5 embert megkéseltek és megsebesítettek egy vonaton Neumarktban, Bajorországban
  • 2020-ban egy ember meghalt és egy másik súlyosan megsérült egy késes támadásban Drezdában
  • 2020-ban 8 ember meghalt és 5 megsérült két tömeges lövöldözésben hanaui vízipipabárokban
  • 2019-ben 2 embert lelőttek, miután sikertelenül próbáltak behatolni egy zsinagógába a kelet-németországi Halle városában

A brit jelentés arra is emlékeztet, hogy a német hatóságok rendszeresen jelentik, hogy megakadályoztak tervezett támadásokat és letartóztatásokat hajtottak végre, ugyanakkor figyelmeztetik a briteket a bűnözés veszélyeire, és arra kérik állampolgáraikat, hogy fokozottan ügyeljenek értékeikre.

Hasonló veszélyekre figyelmeztet az Egyesült Államok is.

Németországban fokozott óvatosságra van szükség a terrorizmus miatt

– írják a legfrissebb jelentésben az országról, hozzátéve: „a terroristacsoportok és a magányos elkövetők továbbra is állandó fenyegetést jelentenek Németországban és Európában, ahol nyilvános helyeken késsel, kézifegyverekkel, egyszerű robbanószerkezetekkel és járművekkel támadnak emberekre. Az ilyen támadások előzetes figyelmeztetés nélkül vagy csak röviddel azelőtt történhetnek.”

Borítókép: Migránscsalád (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekbálnavadász

Nahát! Micsoda meglepetés!

Bayer Zsolt avatarja

Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!

