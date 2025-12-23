oroszországminiszterelnökháborúorbán viktor

Orbán Viktor: Sokan akarnak háborút + videó

A nyugat-európai vezetők háborút akarnak – közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebookon közzétett bejegyzésében részletezte, hogy természetesen nem azért, mert gonoszak lennének. Nem. Geopolitikai vagy anyagi érdekek vezérlik őket – tette hozzá.

Kozma Zoltán
2025. 12. 23. 10:41
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
– Nem arról van szó, hogy van valahol egy mesterterv, és ül valahol egy gonosz alak, és akkor ott szövi a szálakat. Az történik, hogy van egy katonai konfliktus, és mindenki elkezdte keresni, hogy ez milyen lehetőséget tartogat a számára – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor a háború veszélyeire figyelmeztetett (Fotó: AFP)
Orbán Viktor a háború veszélyeire figyelmeztetett (Fotó: AFP)

A miniszterelnök hozzáfűzte:

Ezért sokan akarnak háborút, de nem mind ugyanabból az okból, hogy mondjak egy velünk nagyon baráti országot, az időközi összezörrenések ellenére is történelmi baráti országot. Ők mindig úgy gondolkodnak, hogy ha van egy háború, amiben benne van Oroszország, azt arra kell használni, hogy Oroszországot a lehető legjobban gyengítsék meg, mert abban a tudatban élnek, hogy előbb-utóbb majd Oroszország fenyegetést jelent rájuk.

A kormányfő leszögezte: – Vannak olyan országok, kicsik, akik meg azt gondolják, hogy az oroszok állandó és közvetlen fenyegetést jelentenek, hiszen az ő országaik korábban a Szovjetunióhoz tartoztak, és azokat esetleg vissza akarják oda vinni. Aztán vannak ugye a nagy európai tradíciók is. 

Hát azért Oroszországot támadta meg már mondjuk Napóleon, nem? Meg Hitler, nekik nem ment, majd most Kaja Kallasnak sikerül, nyilván ez a gondolat

 – zárta a videós bejegyzést Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, Szegeden 2025. december 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

