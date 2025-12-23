Orbán Viktor: Sokan akarnak háborút + videó

Ezért sokan akarnak háborút, de nem mind ugyanabból az okból, hogy mondjak egy velünk nagyon baráti országot, az időközi összezörrenések ellenére is történelmi baráti országot. Ők mindig úgy gondolkodnak, hogy ha van egy háború, amiben benne van Oroszország, azt arra kell használni, hogy Oroszországot a lehető legjobban gyengítsék meg, mert abban a tudatban élnek, hogy előbb-utóbb majd Oroszország fenyegetést jelent rájuk.