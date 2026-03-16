Orbán Viktor: Sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár, kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból! + videó

Orbán Viktor beszéde kezdetén Eperjes Károly színművészt hívta fel a színpadra, aki Szabó Lőrinc Hazám, keresztény Európa című versét idézte a hallgatóságnak, kivetítve annak tanulságait a mai Európa kihívásaira. A miniszterelnök ezután – átvéve a szót –, megköszönte a résztvevőknek a jelenlétet. Felidézte, utoljára 2010 márciusában állt ezen a kaposvári színpadon, akkor kétharmados győzelem lett a vége.

Mint mondta, el kell számolni a mögötte álló esztendőkkel: Szita Károly, Kaposvár polgármestere minden kérését teljesítette, a város jelentős fejlesztéseken ment keresztül. Elmondása szerint ismét megállapodás született a városvezetővel:

Kaposvár lesz az ország első városa, ahol a tömegközlekedés elektromos lesz.

Felidézte azt is, eddig 52 nagy beruházás érkezett a városba és most egy újabb, 400 új munkahelyet létrehozó beruházásról állapodtak meg.

A kormányfő úgy fogalmazott: Kaposvár még soha nem volt olyan erős, mint most. Hozzátette: ez azért volt lehetséges, mert 2022-ben kötöttek egy szövetséget a háború ellen és a béke mellett. Ezért Magyarországnak sikerült kimaradni abból a háborús készülődésből, amely európai országok sokaságát tönkre tette.

Hozzátette: Európa előbb-utóbb embert is küld Ukrajnába. Orbán Viktor elmondta:

a választásnak van egy olyan szereplője is, akit nem hívtak, és nem vártak rá. Ez a szereplő Ukrajna, amely követeléseket fogalmaz meg Magyarországgal szemben.

„Azt akarják, hogy váljunk le az olcsó olajról, adjunk pénzt nekik, engedjük be őket az unióba, és kötelezzük el magunkat mellettük. Magyarország ezekről lemondott, ebből adódik a konfliktus”. A kormányfő arra kérte a jelenlevőket, továbbra sem engedjünk az érdekeinkből. Hozzátette: szükségünk van az olcsó energiára. Mint mondta, ma Európában nincs pénz, így a bankokból vesznek fel hitelt Ukrajna részére, ezt az unokáinknak is fizetni kell majd.

Orbán Viktor elmondta: csütörtökön miniszterelnöki csúcs lesz Brüsszelben, Magyarország akkor tud kitartani a nyomással szemben, ha lesz nemzeti összefogás. Hozzátette: a terv világos. Olyan kormányt akarnak a mostani helyébe ültetni, amelyik teljesíti Brüsszel, Ukrajna követelését.