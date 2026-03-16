Rendkívüli

Orbán Viktor: Sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár, kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból! + videó

Orbán ViktorKaposvárországjárás

Orbán Viktor: Sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár, kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból! + videó

A választási kampány hajrájában országjárásra indult Orbán Viktor: a következő napokban több városban is nyilvános fórumon találkozik az emberekkel. Hétfőn Somogy vármegye székhelyére, Kaposvárra utazott, ahol a helyi Békemeneten vett részt. A kormányfő arról beszélt, Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll az ország mellett, és képes arra, hogy megvédje. A kormány sohasem fogja megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár. Megjegyezte, hogy a háborúból ki kell maradni, ezt tudja garantálni a nemzeti kormány.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 17:50
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor beszéde kezdetén Eperjes Károly színművészt hívta fel a színpadra, aki Szabó Lőrinc Hazám, keresztény Európa című versét idézte a hallgatóságnak, kivetítve annak tanulságait a mai Európa kihívásaira. A miniszterelnök ezután – átvéve a szót –, megköszönte a résztvevőknek a jelenlétet. Felidézte, utoljára 2010 márciusában állt ezen a kaposvári színpadon, akkor kétharmados győzelem lett a vége. 

Mint mondta, el kell számolni a mögötte álló esztendőkkel: Szita Károly, Kaposvár polgármestere minden kérését teljesítette, a város jelentős fejlesztéseken ment keresztül. Elmondása szerint ismét megállapodás született a városvezetővel: 

Kaposvár lesz az ország első városa, ahol a tömegközlekedés elektromos lesz. 

Felidézte azt is, eddig 52 nagy beruházás érkezett a városba és most egy újabb, 400 új munkahelyet létrehozó beruházásról állapodtak meg.

A kormányfő úgy fogalmazott: Kaposvár még soha nem volt olyan erős, mint most. Hozzátette: ez azért volt lehetséges, mert 2022-ben kötöttek egy szövetséget a háború ellen és a béke mellett. Ezért Magyarországnak sikerült kimaradni abból a háborús készülődésből, amely európai országok sokaságát tönkre tette.

Kaposvár Orbán Viktor országjárása
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Hozzátette: Európa előbb-utóbb embert is küld Ukrajnába. Orbán Viktor elmondta: 

a választásnak van egy olyan szereplője is, akit nem hívtak, és nem vártak rá. Ez a szereplő Ukrajna, amely követeléseket fogalmaz meg Magyarországgal szemben.

„Azt akarják, hogy váljunk le az olcsó olajról, adjunk pénzt nekik, engedjük be őket az unióba, és kötelezzük el magunkat mellettük. Magyarország ezekről lemondott, ebből adódik a konfliktus”. A kormányfő arra kérte a jelenlevőket, továbbra sem engedjünk az érdekeinkből. Hozzátette: szükségünk van az olcsó energiára. Mint mondta, ma Európában nincs pénz, így a bankokból vesznek fel hitelt Ukrajna részére, ezt az unokáinknak is fizetni kell majd.

Kaposvár Orbán Viktor országjárása
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor elmondta: csütörtökön miniszterelnöki csúcs lesz Brüsszelben, Magyarország akkor tud kitartani a nyomással szemben, ha lesz nemzeti összefogás. Hozzátette: a terv világos. Olyan kormányt akarnak a mostani helyébe ültetni, amelyik teljesíti Brüsszel, Ukrajna követelését.

Emlékeztetett arra is, a kormány az elmúlt 16 évben csaknem 15 ezer milliárd forintot vett el a nemzetközi cégektől amelyek itt vannak, Magyarországon, és odaadta azt a családoknak. 

Ezzel szemben a Tisza célja, hogy a magyarok pénzéből ne az emberek, hanem a nemeztközi nagytőke gyarapodjon. Ráadásul a veszélyek korába léptünk: nemcsak a szomszédban dúl háború, hanem a Közel-Keleten is, ezért a következő négy évben a fő küldetés a biztonság lesz

– hangsúlyozta a kormányfő.

Olyan kormánya van Magyarországnak, amely a magyarok mellett áll, és  megvédi az emberek érdekeit – jelentette ki a miniszterelnök.

A kormányfő azt mondta, ha marad Magyarországon a nemzeti kormány, akkor vállalja, hogy Magyarország továbbra is migránsmentes ország lesz. Akkor is, ha Brüsszel a feje tetejére áll. Hozzátette: az EU hatályba akarja léptetni július elsején a migrációs paktumot. „Már áprilisban eldől, hogy Magyarország ennek ellenáll, vagy kitart” – emlékeztetett. 

Kaposvár Orbán Viktor országjárás
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő a gazdasági kérdésekről szólva elmondta: el fogják érni, hogy egymillió forintos legyen az átlagfizetés, s azt is vállalják, hogy a család álljon a központban, mert abban van a jövő. 

Tudjuk, hogy egy családhoz kell férfi, apa, és anya is. De azt is tudjuk, hogy a családot az édesanyák tartják össze. Ezért a ciklus végére minden kétgyermeket vállalt édesanya adómentes lesz Magyarországon. 

Azt is mondta, vállalják, sohasem fogják megengedni, hogy elvegyék tőlük, ami a magyaroknak jár. Sem a nemzetközi nagytőke, sem Ukrajna, sem Brüsszel nem zsebelheti ki Magyarországot. Azt mondta, úgy fogják mindezt elérni, hogy Magyarországot kívül tartják a háborúból. Hozzátette: a zászló nekünk áll. Mi vagyunk többen.

Leszögezte: a kormány képes arra, hogy megőrizze az ország biztonságát és arra kérte az egybegyűlteket, segítsék a kormányt, hogy teljesíthessék újabb vállalásait is.

A zászló nekünk áll. Ezt a választás meg tudjuk, és ha elszántak vagyunk, meg is fogjuk nyerni. Ez tegnap óta világos, mi vagyunk többen!

– jelentette ki, hozzátéve: ha a Fidesz-KDNP megnyeri a választást, akkor Magyarországon „a pokol kapui sem vehetnek erőt”. 

Magyarország  békés, biztonságos sziget marad, akárhogy is mozog a Föld körülöttünk a világban

– emelte ki a kormányfő.

Orbán Viktort hatalmas tömeg várta Kaposváron, amint ez az alábbi videóból is kiderül:

A kaposvári Békemenet kezdetén Szita Károly, a város polgármestere üdvözölte az egybegyűlteket. Rövid beszédében rámutatott:  a város számos alkalommal bizonyította, hogy „együtt erősek vagyunk”. – Megóvtuk városunkat a migránsoktól, a minket kisemmizni akaró baloldaliaktól. Április 12-én az eddigieknél is fontosabb napra ébredtünk. Brüsszel, vagy hazánk, háború, vagy béke? Mindezek tetejében az a kérdés, hogy Orbán Viktor, vagy Zelenszkij alakít-e kormányt. Ezért kérem, szavazzatok Gelencsér Attilára, a Fideszre, szavazatok magatokra és a jövőtökre!

A kérdés adott: meghajlunk vagy megmaradunk? Mi már tudjuk a választ: fel, győzelemre!

– zárta beszédét Szita Károly.

Gelencsér Attila, a Fidesz kaposvári képviselőjelöltje beszédében rámutatott: fenyegetnek és zsarolnak bennünket, „de mi, somogyiak csak a békével tudunk nyerni”. 

Ehhez képest a Tisza a háborús erőkkel szövetkezik, nincs más érvük, csak a rombolás és gyűlöletkeltés. De mi, somogyiak, sosem hátrálunk meg, minket nem lehet megvenni, mi megvédjük szüleink biztonságát, gyermekeink jövőjét és Somogyország békéjét!

A Fidesz képviselőjelöltje reflektált a Tisza helyi jelöltjére, illetve mindarra, amit ő ajánl a városnak. Eltörölné az édesanyák adómentességét, a Nők40-et, leállítaná az Otthon start programot is. Sokallja a vállalkozóknak adott támogatásokat, sorolta Gelencsér Attila.

A háború pártján áll, a nyakunkra hozná Ukrajnát az unióba. Ő ma Kaposvár legnagyobb biztonsági kockázata!

 – figyelmeztetett Gelencsér Attila a Lőrincz Viktória által hordozott veszélyre.

Kaposvár Orbán Viktor országjárása
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Gelencsér Attila jelölt öt vállalásról beszélt: „Megépítjük Mosdóson az Országos Demencia Központot. Ha megverjük itt is a Tiszát, a kormánnyal közösen megépítjük a 67-es utat Szigetvárig. Sikeres választás után a vármegyével befejezzük a Zselic komplex turisztikai fejlesztését és a Kaposvár-Szigetvár kerékpárutat. Ha megnyerjük, Szita polgármester úrral megtöltjük a Kaposvári Ipari Parkot vállalkozókkal és beruházókkal, ezzel földbe döngöljük a még meglévő 3%-os munkanélküliséget és felgyorsítjuk bizony a bérek emelkedését. Április 12-én megválasztanak, s a sebészet, urológia és nőgyógyászat területén Káposztás professzor úrral megvalósítjuk a robotsebészetet és kialakítjuk a csontvelő transzplantáció lehetőségét”.

A kaposváriak már a rendezvény kezdete előtt gyülekeztek. Hogy hogyan, azt az alábbi felvételen tekinthetik meg:

„Kaposváron is békemenet. Hamarosan kezdődik az első nagygyűlés. 18 órától kövessétek itt élőben!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor a rendezvényt megelőzően: 

– Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága – jelentette be korábban a kormányfő, aki a héten kezdődő országjárás helyszíneit és időpontjait is elárulta.

Kaposvár után a következő helyszíneken találkozhatnak vele az érdeklődők:

  • Március 17. 18:00 Eger, Eszterházy tér
  • Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér
  • Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér
  • Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér
  • Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt
Orbán Viktor országjárásra indul (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor országjárásra indul (Forrás: Facebook)

Nem szokatlan egyébként, hogy a választások előtt országjárásra indul a miniszterelnök: például legutóbb, 2024-ben Nemesgörzsönyön rúgta be az önkormányzati, illetve az európai parlamenti választások kampányát. Akkor elsősorban a saját támogatóival találkozott, ilyenre most nem utalt, rendszerint a városok főtereire hívta az embereket, hogy a választások előtt meggyőzze őket arról, hogy a Fidesz a biztos választás.  

Borítókép: Orbán Viktor kormányfő miniszterelnök Kaposváron (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Szakos Enikő avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu