Ezeken a helyszíneken találkozhat Orbán Viktorral a héten – mutatjuk a miniszterelnök menetrendjét

Újabb városokban találkozhatunk Orbán Viktorral. A kormányfő több helyszínen is a városok főterein találkozik az érdeklődőkkel a hét során.

Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága

– jelentette be korábban Orbán Viktor miniszterelnök, aki a héten kezdődő országjárás helyszíneit és időpontjait is elárulta.

Orbán Viktor vasárnap még a Kossuth téren szónokolt, hétfőn újra útra kel. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnöki országjárás helyszínei és kezdési időpontjai:

Március 16. 18:00 Kaposvár, Kossuth tér

Március 17. 18:00 Eger, Eszterházy tér

Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér

Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér

Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér

Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

Pár helyen most újrázik a miniszterelnök

Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök országjárása február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott.

Márciusban is járta az országot a miniszterelnök: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. Arról is beszámoltunk, hogy a Háborúellenes gyűlések, amelyek állomásain Orbán Viktor is színpadra állt, Debrecenben értek véget egy rendhagyó Lázárinfóval egybekötve.

A mindenhol telt házas nagygyűlések eddigi helyszínei:

november 15-én Győrben,

november 29-én Nyíregyházán,

december 6-án Kecskeméten,

december 13-án Mohácson,

december 20-án Szegeden,

január 17-én Miskolcon,

január 24-én Kaposváron,

január 31-én Hatvanban,

február 7-én Szombathelyen,

február 21-én Békéscsabán,

február 28-án Esztergomban találkoztak,

március 7-én pedig Debrecenben zárták.

Kaposvárra és Miskolcra visszatér a miniszterelnök, a többi helyszínen idén még nem járt. Nem szokatlan, hogy a választások előtt bejárja az országot Orbán Viktor, legutóbb, 2024-ben Nemesgörzsönyön rúgta be a kampányt, és bejárta az egész országot. Akkor elsősorban a saját támogatóival találkozott, ilyenre most nem utal, rendszerint a városok főtereire hívta az embereket, hogy a választások előtt meggyőzze őket arról, hogy a Fidesz a biztos választás.