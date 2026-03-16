miniszterelnökországjárásorbán viktor

Ezeken a helyszíneken találkozhat Orbán Viktorral a héten – mutatjuk a miniszterelnök menetrendjét

A választási kampány hajrájában országjárásra indul Orbán Viktor, a következő napokban több városban is nyilvános fórumon találkozik az emberekkel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 4:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb városokban találkozhatunk Orbán Viktorral. A kormányfő több helyszínen is a városok főterein találkozik az érdeklődőkkel a hét során. 

Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága

 – jelentette be korábban Orbán Viktor miniszterelnök, aki a héten kezdődő országjárás helyszíneit és időpontjait is elárulta.

Budapest, 2026. március 15. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor vasárnap még a Kossuth téren szónokolt, hétfőn újra útra kel. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnöki országjárás helyszínei és kezdési időpontjai:  

  • Március 16. 18:00 Kaposvár, Kossuth tér
  • Március 17. 18:00 Eger, Eszterházy tér
  • Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér
  • Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér
  • Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér
  • Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

Pár helyen most újrázik a miniszterelnök

Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök országjárása február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a hazai pályának számító mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott.

Márciusban is járta az országot a miniszterelnök: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. Arról is beszámoltunk, hogy a Háborúellenes gyűlések, amelyek állomásain Orbán Viktor is színpadra állt, Debrecenben értek véget egy rendhagyó Lázárinfóval egybekötve.  

A mindenhol telt házas nagygyűlések eddigi helyszínei:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson, 
  • december 20-án Szegeden, 
  • január 17-én Miskolcon,
  • január 24-én Kaposváron,
  • január 31-én Hatvanban,
  • február 7-én Szombathelyen,
  • február 21-én Békéscsabán, 
  • február 28-án Esztergomban találkoztak,
  • március 7-én pedig Debrecenben zárták.

Kaposvárra és Miskolcra visszatér a miniszterelnök, a többi helyszínen idén még nem járt. Nem szokatlan, hogy a választások előtt bejárja az országot Orbán Viktor, legutóbb, 2024-ben Nemesgörzsönyön rúgta be a kampányt, és bejárta az egész országot. Akkor elsősorban a saját támogatóival találkozott, ilyenre most nem utal, rendszerint a városok főtereire hívta az embereket, hogy a választások előtt meggyőzze őket arról, hogy a Fidesz a biztos választás.  

Borítókép: Orbán Viktor országjárásának helyszínei (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu