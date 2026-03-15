Magyar Péterék nem erre számítottak, most az utcát is kihangosították + videó

„Ciki: a Tisza nagyobb tömegre számított, de a kihelyezett hangszóróknál már senki sincsen...” – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a Facebook-oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője videót is közzétett az üresen kongó utcáról.

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Péter által összehívott háborús meneten egy nagy ukrán zászlót feszítettek ki a tömeg felett. Sőt, az ukrán elnök Magyar Péterrel együtt bukkant fel egy molinón. Az Anker-házról lelógatott plakáton az áll:

Ukrajnának szüksége van rád.

Az állami ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy

az áprilisi választás tétje az, hogy Zelenszkij, vagy ő fog kormányt alakítani Magyarországon.

Amint arról hírt adtunk, a március 15-i ünnepségen és a Békemeneten hatalmas tömeg gyűlt össze, a Kossuth tér teljesen megtelt az ünneplőkkel.

