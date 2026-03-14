Tóth Alex átka ismét lecsapott, a Bournemouth-edző szavaira csalódottan reagált

A Bournemouth novemberben és decemberben egyetlen bajnokit sem tudott megnyerni, január 3. óta azonban öt döntetlen mellett négy győzelem került a neve mellé, mielőtt az utolsó előtti Burnley vendége volt szombat délután. A magyar válogatott Tóth Alex január végén érkezett a Premier League-be, és egyszer kezdett, háromszor csereként lépett pályára, míg további három alkalommal a kispadon ülte végig a Bournemouth mérkőzését. Andoni Iraola vezetőedző az újonc Burnley otthonában úgy döntött, ismét a cserék közé nevezi az FTC-től igazolt húszéves középpályást.

Tóth Alex (jobbra) február vége óta nem játszott tétmérkőzést, a Bournemouth szombati Premier League-mérkőzése előtt e sorozat megszakításában hiába reménykedett. Fotó: PA Wire/Jacob King

Tóth Alex nélkül játszott 0-0-t a Bournemouth Burnley-ben

Mindkét együttesnek másfél hete volt készülni az egymás elleni találkozóra, ennek megfelelően eseménydúsan indult az angol bajnoki. Az első tizenöt percben szinte egykapuzott a Bournemouth, több helyzetet is kidolgozott, ám a hazaiak a jó védekezésük után fokozatosan kezdték átvenni az irányítást. A félidő folytatásában már főleg a Burnley előtt adódtak a lehetőségek, amelyek a szünet előtt Jaidon Anthony felső lécénél csúcsosodtak ki. A csapatok kilenc-kilenc kísérlettel próbálkoztak, mégis 0-0-s állásnál vonultak szünetre.

Fordulás után is jócskán akadtak lövések, de ezek már kevésbé voltak veszélyesek, főként a vendégek jóvoltából. Az utolsó tíz perc kezdetekor a Bournemouth már húsz kísérletnél járt, ám ezek közül csak három találta el a kaput, így a Burnley-szurkolóknak sem kellett igazán izgulniuk. Iraola a hajrában kihasználta az utolsó cserelehetőségeit is, és bár melegítésre korábban elküldte Tóth Alexet, végül a tréner őt visszautasította a padra: a csalódott arckifejezéssel leült magyar légiós ezúttal sem kapott lehetőséget.

A vendégek nélküle sem tudtak gólt szerezni, maradt a 0-0.

Ezzel pedig tovább tart Tóth Alex átka: a pályára lépésekor az eddigi négy mérkőzésből hármat is megnyertek a Cseresznyések, a magyar játékossal a kispadon viszont még négyből egyszer sem nyert a csapat.

A Bournemouth a 9., a Burnley pedig a 19. helyről várja a Premier League folytatását.