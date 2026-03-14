Tóth Alex átka ismét lecsapott, a Bournemouth-edző szavaira csalódottan reagált

A Bournemouth novemberben és decemberben egyetlen bajnokit sem tudott megnyerni, január 3. óta azonban öt döntetlen mellett négy győzelem került a neve mellé, mielőtt az utolsó előtti Burnley vendége volt szombat délután. A magyar válogatott Tóth Alex január végén érkezett a Premier League-be, és egyszer kezdett, háromszor csereként lépett pályára, míg további három alkalommal a kispadon ülte végig a Bournemouth mérkőzését. Andoni Iraola vezetőedző az újonc Burnley otthonában úgy döntött, ismét a cserék közé nevezi az FTC-től igazolt húszéves középpályást.
Tóth Alex nélkül játszott 0-0-t a Bournemouth Burnley-ben
Mindkét együttesnek másfél hete volt készülni az egymás elleni találkozóra, ennek megfelelően eseménydúsan indult az angol bajnoki. Az első tizenöt percben szinte egykapuzott a Bournemouth, több helyzetet is kidolgozott, ám a hazaiak a jó védekezésük után fokozatosan kezdték átvenni az irányítást. A félidő folytatásában már főleg a Burnley előtt adódtak a lehetőségek, amelyek a szünet előtt Jaidon Anthony felső lécénél csúcsosodtak ki. A csapatok kilenc-kilenc kísérlettel próbálkoztak, mégis 0-0-s állásnál vonultak szünetre.
Fordulás után is jócskán akadtak lövések, de ezek már kevésbé voltak veszélyesek, főként a vendégek jóvoltából. Az utolsó tíz perc kezdetekor a Bournemouth már húsz kísérletnél járt, ám ezek közül csak három találta el a kaput, így a Burnley-szurkolóknak sem kellett igazán izgulniuk. Iraola a hajrában kihasználta az utolsó cserelehetőségeit is, és bár melegítésre korábban elküldte Tóth Alexet, végül a tréner őt visszautasította a padra: a csalódott arckifejezéssel leült magyar légiós ezúttal sem kapott lehetőséget.
A vendégek nélküle sem tudtak gólt szerezni, maradt a 0-0.
Ezzel pedig tovább tart Tóth Alex átka: a pályára lépésekor az eddigi négy mérkőzésből hármat is megnyertek a Cseresznyések, a magyar játékossal a kispadon viszont még négyből egyszer sem nyert a csapat.
A Bournemouth a 9., a Burnley pedig a 19. helyről várja a Premier League folytatását.
Premier League, 30. forduló
szombat:
- Burnley–Bournemouth 0-0
- Sunderland–Brighton 0-1 (0-0)
- Chelsea–Newcastle United 18.30
- Arsenal–Everton 18.30
- West Ham United–Manchester City 21.00
vasárnap:
- Crystal Palace–Leeds United 15.00
- Manchester United–Aston Villa 15.00
- Nottingham Forest–Fulham 15.00
- Liverpool FC–Tottenham Hotspur 17.30
hétfő:
- Brentford–Wolverhampton Wanderers 21.00
