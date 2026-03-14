BournemouthBurnleyTóth Alexangol fociPremier League

Tóth Alex átka ismét lecsapott, a Bournemouth-edző szavaira csalódottan reagált

Az angol labdarúgó-bajnokság 30. fordulójában szombat délután a Burnley–Bournemouth mérkőzés 0-0-s döntetlennel zárult. Tóth Alex ezúttal is a kispadon kapott helyet és nem lépett pályára a Bournemouth-ban, amely már tíz bajnoki óta veretlen – a melegítés után csalódott Tóth nélkül ugyanakkor nyeretlen is a csapat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 18:01
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bournemouth novemberben és decemberben egyetlen bajnokit sem tudott megnyerni, január 3. óta azonban öt döntetlen mellett négy győzelem került a neve mellé, mielőtt az utolsó előtti Burnley vendége volt szombat délután. A magyar válogatott Tóth Alex január végén érkezett a Premier League-be, és egyszer kezdett, háromszor csereként lépett pályára, míg további három alkalommal a kispadon ülte végig a Bournemouth mérkőzését. Andoni Iraola vezetőedző az újonc Burnley otthonában úgy döntött, ismét a cserék közé nevezi az FTC-től igazolt húszéves középpályást.

Tóth Alex február vége óta nem játszott tétmérkőzést, a Bournemouth szombati Premier League-mérkőzésén e sorozat megszakításában reménykedett.
Tóth Alex (jobbra) február vége óta nem játszott tétmérkőzést, a Bournemouth szombati Premier League-mérkőzése előtt e sorozat megszakításában hiába reménykedett.

Tóth Alex nélkül játszott 0-0-t a Bournemouth Burnley-ben

Mindkét együttesnek másfél hete volt készülni az egymás elleni találkozóra, ennek megfelelően eseménydúsan indult az angol bajnoki. Az első tizenöt percben szinte egykapuzott a Bournemouth, több helyzetet is kidolgozott, ám a hazaiak a jó védekezésük után fokozatosan kezdték átvenni az irányítást. A félidő folytatásában már főleg a Burnley előtt adódtak a lehetőségek, amelyek a szünet előtt Jaidon Anthony felső lécénél csúcsosodtak ki. A csapatok kilenc-kilenc kísérlettel próbálkoztak, mégis 0-0-s állásnál vonultak szünetre.

Fordulás után is jócskán akadtak lövések, de ezek már kevésbé voltak veszélyesek, főként a vendégek jóvoltából. Az utolsó tíz perc kezdetekor a Bournemouth már húsz kísérletnél járt, ám ezek közül csak három találta el a kaput, így a Burnley-szurkolóknak sem kellett igazán izgulniuk. Iraola a hajrában kihasználta az utolsó cserelehetőségeit is, és bár melegítésre korábban elküldte Tóth Alexet, végül a tréner őt visszautasította a padra: a csalódott arckifejezéssel leült magyar légiós ezúttal sem kapott lehetőséget.

A vendégek nélküle sem tudtak gólt szerezni, maradt a 0-0. 

Ezzel pedig tovább tart Tóth Alex átka: a pályára lépésekor az eddigi négy mérkőzésből hármat is megnyertek a Cseresznyések, a magyar játékossal a kispadon viszont még négyből egyszer sem nyert a csapat.

A Bournemouth a 9., a Burnley pedig a 19. helyről várja a Premier League folytatását.

Premier League, 30. forduló

szombat:

  • Burnley–Bournemouth 0-0
  • Sunderland–Brighton 0-1 (0-0)
  • Chelsea–Newcastle United 18.30
  • Arsenal–Everton 18.30
  • West Ham United–Manchester City 21.00

vasárnap:

  • Crystal Palace–Leeds United 15.00
  • Manchester United–Aston Villa 15.00
  • Nottingham Forest–Fulham 15.00
  • Liverpool FC–Tottenham Hotspur 17.30

hétfő:

  • Brentford–Wolverhampton Wanderers 21.00

A tabella állása ide kattintva megtekinthető.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBékemenet

Szilágyi Ákos barátom munkája

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
