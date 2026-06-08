Tényleg unalmassá vált a magyar válogatott futballja?
Két válogatott mérkőzés között vagyunk. Marco Rossi csapata június 5-én Budapesten 2-1-re legyőzte Finnországot, június 9-én pedig Debrecenben játszik Kazahsztán ellen. Az utóbbi válogatott meccsek magyar játékát látva sokakban merült fel a kérdés: tényleg ezt játssza a nemzeti csapat? Nem tud mást? Vagy nem is akar?
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