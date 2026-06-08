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Ez motiválja Serena Williams sokkoló visszatérését – nem a „hiányzó” GS-cím az ok

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Majdnem négy évvel a visszavonulása után kedden újra tétmérkőzést játszik a tenisz egyik királynője. Serena Williams a londoni (Queen's Club) tornán mutathatja meg, hogy 44 évesen is képes felvenni a kesztyűt az ellenfelekkel, párosban a nála 25 évvel fiatalabb Victoria Mboko oldalán versenyez. A mérkőzésre készülve a folytatásra vonatkozó terveiről is beszélt a 23-szoros Grand Slam-bajnok.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 11:48
Serena Williams nem tűzött ki nagy célokat maga elé, csak játszani akar Fotó: NurPhoto via AFP/Owen Hammond
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Williams a mostani torna után Berlinben is elindul, és az sem kizárt, hogy szabadkártyásként Wimbledonban is a mezőnyben lesz. Idővel pedig talán egyesben is megméreti magát. – Most arra sem mondhatok nemet. Talán egy kis gyakorlásra van még szükségem, ha egyesben is indulnék. Meglátjuk, hogy eljutok-e odáig. Ha nem, akkor az nem az én utam – tette hozzá.

 

Mboko: Williamsen nem hagyott nyomot a szünet

Mboko izgatott, hogy a tenisz egyik legnagyobb alakja mellett léphet pályára. – Nagyszerűen üt. Olyan tisztán találja el a labdát, hogy akár éveket is kihagyhatna, és amikor újra pályára lépne, valószínűleg azonnal megtalálná a ritmusát, ahogy az időzítésével sem lenne gond. Szerintem ez istenadta tehetség, amellyel rendelkezik. Szerintem készen áll a visszatérésre. Együtt edzünk, nagyon erősen üti a labdát, és fizikailag is remek állapotban van, úgyhogy majd meglátjuk – bizakodott a kanadai.

 

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