Ez motiválja Serena Williams sokkoló visszatérését – nem a „hiányzó” GS-cím az ok

Williams a mostani torna után Berlinben is elindul, és az sem kizárt, hogy szabadkártyásként Wimbledonban is a mezőnyben lesz. Idővel pedig talán egyesben is megméreti magát. – Most arra sem mondhatok nemet. Talán egy kis gyakorlásra van még szükségem, ha egyesben is indulnék. Meglátjuk, hogy eljutok-e odáig. Ha nem, akkor az nem az én utam – tette hozzá.

Mboko: Williamsen nem hagyott nyomot a szünet

Mboko izgatott, hogy a tenisz egyik legnagyobb alakja mellett léphet pályára. – Nagyszerűen üt. Olyan tisztán találja el a labdát, hogy akár éveket is kihagyhatna, és amikor újra pályára lépne, valószínűleg azonnal megtalálná a ritmusát, ahogy az időzítésével sem lenne gond. Szerintem ez istenadta tehetség, amellyel rendelkezik. Szerintem készen áll a visszatérésre. Együtt edzünk, nagyon erősen üti a labdát, és fizikailag is remek állapotban van, úgyhogy majd meglátjuk – bizakodott a kanadai.