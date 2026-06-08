Újabb Balaton-parti városban tiltották meg a köztéri alkoholfogyasztást, itt vannak a részletek

A rendőrség egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy a szabályok megszegése esetén hatósági intézkedésre és szankció alkalmazására kerülhet sor az önkormányzati rendeletben, valamint a szabálysértési törvényben foglaltak szerint.

A hatályos szabályozás alapján tilos szeszes italt fogyasztani: az utcákon, a tereken, a parkokban, a sétányokon, a játszóterek környezetében, valamint Balatonlelle egyéb közterületein.

A tilalom nem érinti a vendéglátóhelyek belső tereit, a vendéglátóhelyek engedéllyel működő teraszait, a rendezvények hivatalosan kijelölt területeit, a vásárok és fesztiválok helyszíneit, a közforgalmú strandok kijelölt területeit, valamint a rendezvénytér területét.