Újabb Balaton-parti városban tiltották meg a köztéri alkoholfogyasztást, itt vannak a részletek

Éppen ezért a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság is arra kéri a lakosságot és a nyaralókat, hogy tartsák be az előírásokat. A kulturált szórakozás és a jogkövető magatartás hozzájárul ahhoz, hogy Balatonlelle továbbra is biztonságos, nyugodt és élhető település maradjon a helyiek és a pihennivágyók számára egyaránt – részletezik.
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A rendőrség egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy a szabályok megszegése esetén hatósági intézkedésre és szankció alkalmazására kerülhet sor az önkormányzati rendeletben, valamint a szabálysértési törvényben foglaltak szerint.
A hatályos szabályozás alapján tilos szeszes italt fogyasztani: az utcákon, a tereken, a parkokban, a sétányokon, a játszóterek környezetében, valamint Balatonlelle egyéb közterületein.
A tilalom nem érinti a vendéglátóhelyek belső tereit, a vendéglátóhelyek engedéllyel működő teraszait, a rendezvények hivatalosan kijelölt területeit, a vásárok és fesztiválok helyszíneit, a közforgalmú strandok kijelölt területeit, valamint a rendezvénytér területét.
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