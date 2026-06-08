Megszületett az év első gigabukása, miközben a feltámasztott Horrorra akadva minden várakozást felülmúlt
Miközben a Horrorra akadva az első hétvégéjén több mint százmillió dollárt termelt világszerte, megszülethetett 2026 első igazán nagy hollywoodi bukása is. Az univerzum védelmezői kétszázmillió dolláros költségvetése mellett kifejezetten gyenge nyitányt produkált, így nem is kérdéses, hogy képtelen lesz visszahozni a gyártási költségeit. A hétvége másik csalódása a Star Wars-univerzum legújabb mozifilmje volt, amelynek a nézőszámai ismét óriási mértékben csökkentek.
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