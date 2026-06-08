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Közleményt adott ki a rendőrség a magyar „keresztapáról”

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Az elmúlt néhány napban a magyar és külföldi hatóságok eredményes együttműködésének köszönhetően három, nemzetközi körözés alatt álló férfit hoztak haza a magyar rendőrök – írta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a rendőrség honlapján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 08. 15:01
Az elmúlt néhány napban a magyar és külföldi hatóságok eredményes együttműködésének köszönhetően három, nemzetközi körözés alatt álló férfit hoztak haza a magyar rendőrök. Forrás: Police
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Közölték: a libanoni hatóságok és a NEBEK együttműködésének köszönhetően június 5-én szállítottak Bejrútból Magyarországra egy szír állampolgárt, aki ellen embercsempészés miatt adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot. A férfi álnevekkel próbálta elkerülni a felelősségre vonást, de a nemzetközi információcsere révén sikerült azonosítani és elfogni.

A NEBEK, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda együttműködésének eredményeként az Egyesült Arab Emírségekben fogták el R. Lászlót, aki a befolyással üzérkedés miatt rá kiszabott hároméves szabadságvesztés letöltése elől szökött külföldre. A férfit június 6-án szállították Dubajból Magyarországra – írta az ORFK.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság R. László hazahozataláról szóló szombati közleményében emlékeztetett: a hetvenéves férfi az elmúlt évtizedekben több, nagy visszhangot kiváltó büntetőeljárásban is érintett volt. Összefüggésbe hozták a kilencvenes évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffiaperben 12 év szabadságvesztésre ítélték, később pedig egy orgazdasággal összefüggő, „parfümös ügyként” ismert bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. A médiában gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként, keresztapaként emlegették, neve több, a szervezett bűnözéshez kapcsolódó nyomozásban és büntetőeljárásban is felmerült.

 

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