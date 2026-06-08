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Új irányból támadják Von der Leyenék a rezsicsökkentést

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Csendben elmaradt a 2025 elején belengetett rezsicsökkentés elleni uniós eljárás, ami nem véletlen. Az Európai Bizottság más utat keresett az intézkedés piszkálására, és legfrissebb országspecifikus ajánlása már név szerint is említi a rezsicsökkentést. A brüsszeli testület úgy látja, a jelenlegi rendszer gazdaságilag nem hatékony, fenntartja a földgázfüggőséget és lassítja a villamosítást. Azonban a fosszilisek kiváltása elektromos alapú technológiákra nem oldható meg erőből, szükséges hozzá a megfelelő áramtermelői háttér.

Munkatársunktól
2026. 06. 08. 16:43
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A földgáz elérhető, a kiváltására elegendő áram nem

A korábbi bizottsági állásfoglalások alapján tudható a testület álláspontja: ha az állam tartósan olcsón tartja a földgáz árát, akkor az emberek kevésbé érdekeltek abban, hogy lecseréljék a gázkazánt, szigeteljenek vagy elektromos fűtésre álljanak át. Ez az elmélet egyébként csak részben állja meg a helyét, elég egy pillantást vetni az energetikai felújításokra kiírt pályázatok népszerűségére. De látni kell azt is, hogy az Európai Unió az orosz–ukrán háború óta kiemelten kezeli a földgázfüggőség, ezen belül az orosz import csökkentését. A villamosítás – hőszivattyúk, elektromos fűtés, elektromos közlekedés – pedig szintén régóta inkább politikai eszköz, mintsem a tisztán zöldideológia része. Egyfelől emiatt, másfelől pedig azért is hiábavaló az elektrifikáció irányába nyomi Magyarországot ilyen módon, mert a gázfogyasztás jelenleg nem váltható ki villamos energiával, tekintettel arra, hogy a jelenlegi áramfogyasztásunk is csak jelentős importtal oldható meg. 

Hovatovább, egész Európában jellemző az áramtermelési kapacitáshiány, vagyis ha a családi házak mindegyike hőszivattyúra cserélné a gázkazánt, nem lenne miből fedezni a villamosenergia-szükségletet.

A magyar energiastratégia egyik pillére az áramtermelő kapacitások növelése – a Paks II projekt fejlesztése, az európai szinten kiválóan teljesítő napelemes termelés, valamint gázerőművi beruházások –, de ezek még nincsenek készen, addig pedig kockázatos lenne ösztönözni az áramfogyasztás bővülését.

Elektromos traktorokat a földekre?

Hogy a gázolaj mezőgazdasági felhasználására vonatkozó jövedékiadó-visszatérítés megszüntetése hogyan ösztönözné a villamosítást, egyelőre nem világos. Léteznek ugyan elektromos meghajtású traktorok, de ezek kisebb méretűek, vagyis a nagyobb energiaigényű, hosszan tartó szántóföldi munkákra jelenleg nemigen foghatók be. A mostani állás szerint a bizottság javaslatának ez a tétele leginkább csak a magyar mezőgazdaság költségeinek további növelését, így a versenyképességének rontását eredményezné.

Borítókép: Magyar Péter és és Ursula von der Leyen (Fotó: kAnadolu/Dursun Aydemir)

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