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A médiavállalatok működése új irányba tart – tízezrek állását vette el a mesterséges intelligencia

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A médiavállalatok világszerte szervezeti átalakításokba és költségcsökkentési programokba kezdenek. Ugyanis egyszerre küzdenek a hagyományos üzleti modellek válságával, a platformfüggőséggel és a mesterséges intelligencia térnyerésével. Az MI hatása már kézzelfogható: az Egyesült Államokban több mint 54 ezer munkahely megszüntetését okozta.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 17:52
A szerkesztőségek világszerte átalakulnak. Forrás: Fotó: STRINGER Forrás: cnsphoto
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Magyarországot sem kerülheti el a fejlődés

Ez a folyamat Magyarországon is megfigyelhető, bár más fejlettségi szinten - emeli ki a cikk. Filó Angéla Katalint idézik,  az AI-Mentor alapítóját, aki szerint a legtöbb hazai vállalat még mindig kísérleti fázisban tart: 

  • tartalomgyártásra, 
  • fordításra 
  • vagy prezentációk készítésére használják az MI-eszközöket, 
  • de a valódi üzleti integráció még ritka. 

A szakember szerint azonban már nem a technológia, hanem a vezetői döntések és a szervezeti alkalmazkodás jelenti a legnagyobb kihívást.
A magyar médiapiac eközben tovább növekszik, de szerkezete gyorsan változik. Incze Kinga, a Whitereport ügyvezetője által ismertetett adatok szerint a teljes hazai médiapiac volumene 2024-ben már elérte a 619 milliárd forintot, miközben a Magyarországon működő top 100 médiacég összesített árbevétele 421 milliárd forintra emelkedett - idézi a Világgazdaság szerzője. 

A cikk szerint ma a médiavállalatok számára ezért ma már nem az a kérdés, hogyan lehet fenntartani a húsz évvel ezelőtti üzleti modellt, hanem az, hogyan lehet alkalmazkodni egy olyan piachoz, ahol a tartalomfogyasztás, a hirdetési bevételek és a technológiai környezet egyszerre változik. A nyomtatott lapok példányszámai csökkennek, a lineáris televíziózás közönsége öregszik, a digitális reklámpiac jelentős részét globális platformok uralják, miközben az MI újabb hatékonysági kényszert hoz az iparágba. 

Ebben a környezetben a szervezeti átalakítások, összeolvadások, költségcsökkentési programok és új üzleti modellek keresése nem kivételes események, hanem a médiapiac új normájává váltak. 

A kérdés ma már nem az, hogy átalakul-e a médiaipar, hanem az, hogy mely vállalatok tudnak elég gyorsan alkalmazkodni ahhoz a világhoz, ahol a technológia gyorsabban változik, mint a fogyasztói szokások vagy a vállalati struktúrák - foglalja össze az iparági változásokat a portál cikkében. 

 

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