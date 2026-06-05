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A mesterséges intelligencia használatának veszélyeire figyelmeztet Kína

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Egyre nagyobb szerepet játszik a mesterséges intelligencia a kínai egyetemi felvételi vizsgákra való felkészülésben, ugyanakkor a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a technológia nem helyettesítheti a tanulást és az önálló gondolkodást – közölte a kínai oktatási tárca.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 05. 9:17
Fotó: STRINGER Forrás: cnsphoto
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Az idei gaokaóra mintegy 12,9 millió jelentkező regisztrált. A beszámoló szerint sok végzős középiskolás már rendszeresen használ MI-alapú alkalmazásokat a felkészülés során. A programok képesek elemezni a hibás válaszokat, összefoglalni a kapcsolódó tananyagot, valamint gyakorlófeladatokat generálni – írta az MTI.

A diákok és a tanárok ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az alkalmazások nem minden esetben adnak pontos válaszokat, különösen az összetettebb vagy szubjektív értékelést igénylő feladatoknál. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia hasznos segítség lehet, de nem helyettesítheti sem a tanárokat, sem a diákok önálló munkáját.

Az MI a vizsgákat követően is egyre nagyobb szerepet kap. Több kínai technológiai vállalat olyan alkalmazásokat fejlesztett, amelyek a vizsgaeredmények és a korábbi felvételi adatok alapján segítenek egyetemeket és szakokat ajánlani a jelentkezőknek.

A gaokaót Kína-szerte a fiatalok jövője szempontjából a legmeghatározóbb megméretésnek tartják. A felvételit megelőző hetekben és hónapokban a hatóságok fokozottan ellenőrzik az interneten megjelenő kapcsolódó tartalmakat, a vizsgahelyszíneken pedig rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseket alkalmaznak.

Mivel az elmúlt években több csalási kísérletre is fény derült, a csalókat és az őket segítő személyeket háromtól hét évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatják.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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