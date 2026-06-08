Borítókép: Maruzsa Zoltán volt köznevelésért felelős államtitkár a 2026-os Országos Diákparlament a Sóstói Stadion rendezvénytermében (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor)
Nyílt levélben tiltakoznak ELTE-oktatók Maruzsa Zoltán visszatérése ellen
Egyetemi oktatók és kutatók emeltek szót amiatt, hogy tizennégy év fizetés nélküli szabadság után visszatért az ELTE Bölcsészettudományi Karára Maruzsa Zoltán, a korábbi köznevelési államtitkár. A kezdeményezők szerint a kérdés nem pusztán munkajogi, hanem erkölcsi és szakmai szempontokat is felvet.
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