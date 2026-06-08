Szavaztak a képviselők fizetéséről, ez a Tisza újabb szemfényvesztése

Döntöttek a vizsgálóbizottságok tagjairól

A döntéshozatalok során megválasztotta az Országgyűlés a Tisza-frakció által kezdeményezett öt vizsgálóbizottságból négynek a vezetőit és tagjait.

Szavaztak a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjairól, amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta, később döntenek.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Polyák Attila)