Magyar Péter próbálja bizonygatni, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon

A Fidesz üdvözli, ha valóban javul a kárpátaljai magyarok helyzete

Bóka János, a Fidesz képviselője napirend előtti felszólalásában ugyancsak a kárpátaljai magyar közösség jogainak a helyreállításáról beszélt. Az ellenzéki politikus üdvözlendőnek nevezte, ha valóban javul a magyar közösség élete. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az ukránok sikerrel alkalmazzák azt a stratégiát, hogy vitatottá tesznek egy ügyet, ami egyébként a jog szerint kötelezettségük lenne. Ezért az előző kormány azt a stratégiát választotta, hogy semmilyen engedményeket nem tesznek Ukrajnának, amíg a vállalások nem jelennek meg az ukrán jogrendszerben.

Maradt-e eszközünk arra, hogy Ukrajnával szemben a kötelezettségvállalásokat kikényszerítsük?

– tette fel a kérdést Bóka János, aki szerint már nincsenek eszközök a kormány kezében.

Válaszában Orbán Anita külügyminiszter elmondta, hogy a megállapodást kétoldalú és európai keretben fogják betartatni. Örömtelinek nevezte, hogy a témában konszenzus lehet a kormány és az ellenzék között.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)