Magyar Péter próbálja bizonygatni, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon

A Fidesz üdvözli, ha valóban javul a kárpátaljai magyarok helyzete
Bóka János, a Fidesz képviselője napirend előtti felszólalásában ugyancsak a kárpátaljai magyar közösség jogainak a helyreállításáról beszélt. Az ellenzéki politikus üdvözlendőnek nevezte, ha valóban javul a magyar közösség élete. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az ukránok sikerrel alkalmazzák azt a stratégiát, hogy vitatottá tesznek egy ügyet, ami egyébként a jog szerint kötelezettségük lenne. Ezért az előző kormány azt a stratégiát választotta, hogy semmilyen engedményeket nem tesznek Ukrajnának, amíg a vállalások nem jelennek meg az ukrán jogrendszerben.
Maradt-e eszközünk arra, hogy Ukrajnával szemben a kötelezettségvállalásokat kikényszerítsük?
– tette fel a kérdést Bóka János, aki szerint már nincsenek eszközök a kormány kezében.
Válaszában Orbán Anita külügyminiszter elmondta, hogy a megállapodást kétoldalú és európai keretben fogják betartatni. Örömtelinek nevezte, hogy a témában konszenzus lehet a kormány és az ellenzék között.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!