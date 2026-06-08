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Ezért gyanús, hogy Magyar Péter nem mond egyértelmű nemet a migrációs paktumra

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Szentkirályi Alexandra, a Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte félrevezető kizárólag az illegális migrációról beszélni, miközben az Európai Unió migrációs paktumának lényegéről nem esik szó.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 06. 08. 13:39
Migránsok a szerb-magyar határ közelében, Röszkén Fotó: Thomas Campean Forrás: Anadolu/AFP
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Mint fogalmazott, ma már szinte minden politikai szereplő ellenzi az illegális migrációt, a valódi kérdés azonban az, hogy mi történik azokkal a migránsokkal, akik már megérkeztek Európába.

A politikus szerint ezért kell egyértelműen beszélni az uniós migrációs paktumról, amelynek célja nem csupán az Európába érkezők regisztrálása és menedékkérelmük elbírálása, hanem az is, hogy különböző mechanizmusokon keresztül elosszák őket a tagállamok között.

Vagyis attól, hogy valaki illegálisan érkezik Európába, sok esetben egy jogi eljárás után legális státust kap, és valamelyik uniós országban marad

– hívta fel a figyelmet.

A politikus úgy véli, ebből következik, hogy önmagában az illegális migráció elutasítása nem azonos a migrációs paktum elutasításával.

Portrait of Peter Magyar Prime Minister of Hungary on his arrival before a meeting with the President of the French Republic at the Elysee Presidential Palace in Paris France on June 3, 2026. (Photo by Bastien Ohier / Hans Lucas via AFP)
Magyar Péter miniszterelnök. Fotó: Hans Lucas/AFP/Bastien Ohier

 

Szentkirályi Alexandra  Magyar Péter kijelentéseire is utalt

Amikor Magyar Péter azt mondja, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, az nem ugyanaz, mint a migrációs paktum elutasítása. A két állítás között óriási a különbség

– fogalmazott. 

Szerinte az egyik kérdés a határ illegális átlépésére vonatkozik, míg a másik arról szól, hogy Magyarország részt vesz-e az Európába érkezett, később legalizált migránsok tagállamok közötti elosztásában.

 Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a vita nem csupán a következő hónapokról, hanem Magyarország és Európa hosszú távú jövőjéről szól.

A Fidesz–KDNP politikusa megerősítette, hogy továbbra is azt az álláspontot képviselik, miszerint Magyarországnak saját magának kell döntenie arról, kikkel kíván együtt élni, és ezt a jogot nem szabad brüsszeli mechanizmusokra bízni.

Mi továbbra is azt az álláspontot képviseljük, hogy Magyarországnak saját magának kell eldöntenie, kivel akar együtt élni, és nem szabad átadnia ezt a jogot semmilyen brüsszeli mechanizmusnak. A migráció kérdésében a következmények nem egy évre, hanem generációkra szólnak

– írta Szentkirályi Alexandra.

 

Borítókép: Migránsok a szerb–magyar határ közelében, Röszkén (Fotó: Anadolu/AFP/Thomas Campean) 

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