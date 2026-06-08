Ezért gyanús, hogy Magyar Péter nem mond egyértelmű nemet a migrációs paktumra

Mint fogalmazott, ma már szinte minden politikai szereplő ellenzi az illegális migrációt, a valódi kérdés azonban az, hogy mi történik azokkal a migránsokkal, akik már megérkeztek Európába.

A politikus szerint ezért kell egyértelműen beszélni az uniós migrációs paktumról, amelynek célja nem csupán az Európába érkezők regisztrálása és menedékkérelmük elbírálása, hanem az is, hogy különböző mechanizmusokon keresztül elosszák őket a tagállamok között.

Vagyis attól, hogy valaki illegálisan érkezik Európába, sok esetben egy jogi eljárás után legális státust kap, és valamelyik uniós országban marad

– hívta fel a figyelmet.

A politikus úgy véli, ebből következik, hogy önmagában az illegális migráció elutasítása nem azonos a migrációs paktum elutasításával.