Orbán Viktor: Sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár, kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból! + videó

Soltész Miklós: Az anyaország támogatása akkor ér célt, ha van helyi akarat a megmaradásra

A helyi közösség, az egyház és az anyaország összefogásával minden gyermekből „ki lehet hozni” a benne rejlő egyedi csodát.

Forrás: MTI2026. 03. 16. 17:53
Az anyaország akkor tudja segíteni a Kárpát-medencei magyar közösségek megmaradását, ha helyben vannak elképzelések, és van törekvés a megmaradásra – mutatott rá Soltész Miklós a székelyföldi, Hargita megyei Ülkén, a megújult katolikus óvoda átadásán.

Ülke, 2026. március 16. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (j2) és Kovács Árpád Oroszhegy község polgármestere (b2) a megújult ülkei katolikus óvoda átadási ünnepségén az erdélyi Ülkében 2026. március 16-án. MTI/Veres Nándor
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (j2) és Kovács Árpád Oroszhegy község polgármestere (b2) a megújult ülkei katolikus óvoda átadási ünnepségén az erdélyi Ülkében 2026. március 16-án (Fotó: MTI/Veres Nándor)

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta: miképpen a Szentföld sivatagos, sziklás tája is változatos és csodálatos, de nem hasonlítható a Székelyföld másképpen különleges, zöld tájának szépségéhez, úgy minden gyermek más és más. A helyi közösség, az egyház és az anyaország összefogásával szerinte minden gyermekből „ki lehet hozni” a benne rejlő egyedi csodát.

Soltész Miklós közölte:

Erdélyben és Partiumban 480 óvoda, bölcsőde megújulását, illetve felépítését támogatták.

Volt olyan közöttük, amelyben játszóterek valósultak meg, amelyek megszépültek, volt olyan épület, amelyet szigetelni kellett, amely új gépészetet kapott, esetenként régi épületeket újítottak fel, és vannak olyanok is, amelyek újonnan, nagyon sok pénzből épültek – ismertette. Az államtitkár rámutatott: kilencven új épületet tudtak így egyházainknak is, önkormányzatoknak is adni. Hozzátette: a Székelyföld megmaradásához azonban a helyben maradó, gyermekeket vállaló családokra is szükség van.

Akkor a támogatás nem hiábavaló. Ha lesz egyházunk, márpedig van és lesz, és lesznek, akik a lelkeket erősítik, akkor megmaradunk. Ha lesznek nevelők, tanítók, akik vállalják mások nevelését, tanítását, gondozását, megmaradunk. De mindezt együtt kell!

– szögezte le.

Köszönöm azt a biztatást is, hogy április 12-e után is találkozni fogunk, és sok-sok mindent közösen fogunk megvalósítani

– zárta köszöntőjét Soltész Miklós.

Borítókép: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a megújult ülkei katolikus óvoda átadási ünnepségén (Fotó: MTI/Veres Nándor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu