Semjén Zsolt: Amíg ez a kormány van, a külhoni magyarság szempontjai szentek és sérthetetlenek

Felavatták Székelyudvarhelyen a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium magyar állami támogatással felépült épületét. Az ünnepségen jelen volt és beszédet mondott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az ünnepélyes szalagvágáson (Forrás: Facebook)

A politikus hálaadó istentiszteleten vett részt a székelyföldi város református templomában. Ünnepi beszédében kijelentette:

a székelyudvarhelyi református iskola a magyar megmaradás őrhelye, iránytűje és szimbóluma. Az egyházi iskolákban a test és a szellem mellett a lélek is jelen van, az evangélium többletével

– mondta.

A tételmondat: a magyar állam értelme és célja, hogy minden magyar ember életminősége javuljon, és a magyar nemzet fennmaradjon, de utóbbi csak akkor lehetséges, ha minden egyes nemzetrésze is fennmarad – jelentette ki.

A magyar államnak természetes kötelessége a nemzetpolitikai támogatási rendszer biztosítása a nemzet megmaradása érdekében, tehát ez „nem kegyből, hanem jogból van”

– tette hozzá.

Székelyudvarhely, az iskolaváros

A hálaadó istentiszteleten Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Emlékeztetett: a református egyház ötszáz éves történetében folyamatos az igehirdetés és az oktatás, és ezek kiegészítik egymást. A református egyház „iskolaegyház”, nagy kollégiumai és kis vidéki iskolái is vannak, és Székelyudvarhelyt is iskolavárosként ismerik – mondta a püspök. Azokban az iskolákban, ahol az egyházak jelen vannak, „emberré formálnak”, az a cél, hogy becsületes, közösségüket szerető embereket neveljenek – tette hozzá.

Kató Béla emeritus püspök köszöntő beszédében felidézte, hogy az épület átadása a katolikus diákotthon beomlása után bevezetett hatósági szigor miatt késett.

Úgy felavatni egy iskolát, hogy ott vannak benne a gyermekek, igazán nagyszerű dolog

– mondta.

Közölte: az intézmény az áldozathozatal által jöhetett létre, a helyi közösség minden száz évben felhúzott egy újabb épületet iskolájához. A mostanihoz a várostól kapták a telket, azzal a kikötéssel, hogy az egykori tornakertbe tornaterem is épüljön. Közölte: a diákotthonnál folytatják a munkát.