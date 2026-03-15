Semjén Zsolt: Nem engedjük, hogy idegenek mondják meg, mit gondoljunk és mivé legyünk!

Nem engedjük, hogy idegenek mondják meg, mit gondoljunk és miképpen cselekedjünk, mivé legyünk – hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vasárnap este Gyergyószentmiklóson a március 15-i ünnepségen.

2026. 03. 15. 22:28
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kántor Boglárka RMDSZ-es parlamenti képviselő Gyergyószentmiklóson Fotó: Veres Nándor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Közölte: „ma is meg kell küzdenünk birodalmi központokkal, amelyek meg akarják mondani nekünk magyaroknak, mi legyen az értékválasztásunk, mit gondoljunk Istenről, hazáról, családról.”

Gyergyószentmiklós, 2026. március 15. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 178. évfordulóján tartott ünnepi megemlékezésen az erdélyi Gyergyószentmiklóson 2026. március 15-én. MTI/Veres Nándor
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Gyergyószentmiklóson Fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztõség

A magyar történelmen végignézve azt kell mondanunk, nem mi tartozunk Európának, hanem Európa tartozik nekünk, mert ezer éven át védtük ezt az Európát

– fogalmazott. Hozzátette: nekünk magyaroknak jogunk van a szuverén Magyarországhoz, ahhoz, hogy megőrizzük nemzeti értékeinket és hagyományainkat, nemzeti önrendelkezésünket. Tánczos Barna, a román kormány miniszterelnök-helyettese arról biztosította a magyar kormányt, hogy a szabadságért folyó harcban nincs egyedül. 

Áll a zászló a Hargitán és a Bucsinon is, és az április 12-i csapatszemlén mi, székelyek mindannyian ott leszünk

– mondta a magyarországi parlamenti választásokra utalva.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kántor Boglárka RMDSZ-es parlamenti képviselő Gyergyószentmiklóson (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
