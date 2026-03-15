Közölte: „ma is meg kell küzdenünk birodalmi központokkal, amelyek meg akarják mondani nekünk magyaroknak, mi legyen az értékválasztásunk, mit gondoljunk Istenről, hazáról, családról.”
Semjén Zsolt: Nem engedjük, hogy idegenek mondják meg, mit gondoljunk és mivé legyünk!
Nem engedjük, hogy idegenek mondják meg, mit gondoljunk és miképpen cselekedjünk, mivé legyünk – hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vasárnap este Gyergyószentmiklóson a március 15-i ünnepségen.
A magyar történelmen végignézve azt kell mondanunk, nem mi tartozunk Európának, hanem Európa tartozik nekünk, mert ezer éven át védtük ezt az Európát
– fogalmazott. Hozzátette: nekünk magyaroknak jogunk van a szuverén Magyarországhoz, ahhoz, hogy megőrizzük nemzeti értékeinket és hagyományainkat, nemzeti önrendelkezésünket. Tánczos Barna, a román kormány miniszterelnök-helyettese arról biztosította a magyar kormányt, hogy a szabadságért folyó harcban nincs egyedül.
Áll a zászló a Hargitán és a Bucsinon is, és az április 12-i csapatszemlén mi, székelyek mindannyian ott leszünk
– mondta a magyarországi parlamenti választásokra utalva.
Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kántor Boglárka RMDSZ-es parlamenti képviselő Gyergyószentmiklóson (Fotó: MTI)
