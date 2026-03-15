Orbán Viktor nagy vállalást tett: Ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Orbán Viktor nagy vállalást tett: Ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket – jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök.

2026. 03. 15. 13:06
Jól nézünk ki, sokan vagyunk, most vagyunk a legtöbben, olyan sokan vagyunk, hogy ha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a nemzetközi űrállomásra – kezdte ünnepi beszédét Orbán Viktor. A miniszterelnök azzal folytatta nem is lehetne jobb társaságot találni, mint itt Budapesten: '48-as hősök, napfény, fantasztikus művészek, tömeg vesz minket körül. 

Kossuth tér március 15. Orbán Viktor
Orbán Viktor a színpadon. Fotó: Polyák Attila

– Egy magyarnak nem kell megmagyarázni, mi a szabadság. Beleszagolunk a levegőbe, és tudjuk is, hányadán állunk. Onnan tudjuk: tapintható a szeretet és érezzük az összefogás erejét. Szabadsághoz nem elég csak a tömeg, a szabadság csak szeretetből szökhet szárba. Ha a gyűlölet és a düh hozta össze a sokaságot, abból sosem lehet szabadság, ezért sosem fogjuk engedni, hogy Magyarországot a gyűlölet és a düh kormányozza – húzta alá.

A miniszterelnök felidézte, hogy a márciusi ifjak tizenkét pontja úgy kezdődik, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. 

Brüsszel is magyarnak öltözött

Ma Brüsszel is magyar embernek öltözött. Az ő 12 pontjuk a szolgaság 12 pontja. Arról szól, mit kívánnak a brüsszeliek. Mi, márciusiak sohasem törődünk bele, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. Nem engedjük, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk. Nem adjuk a nemzeti és keresztény alkotmányunkat. 

– Nem adjuk fel a rezsicsökkentést, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a világbajnok családtámogatási rendszerünket és Európa legjobb adórendszerét. Megvédjük az édesanyák támogatását, megvédjük a gyermekeinket és nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket – fogalmazott. 

– Ami ma ezt a várost a világ legszebb városává teszi, minden, ami itt körülvesz, csak azért jöhetett létre, mert '48-49-ben megvívtuk a szabadságharcunkat. Ünnepeljük a Rákóczi felkelést, a '48-as szabadságharcos és az '56-os forradalmat, amit egytől egyig elveszítettük. De nem ment el az eszünk. 

Ma a győztes bécsi és cári udvaroknak kellene itt ünnepelniük, de már nincsenek. Mohácsot sem tudja megünnepelni az ottomán birodalom, de már nincsenek, és a német harmadik birodalom sem, és a Szovjetunió sem, mert már nincsenek meg. 

– Ők mind nincsenek, de mi igen, akkor is, ha Brüsszelből száz számra potyognak az ejtőernyősök. Majd összeszedjük őket, kiporoljuk őket, van akit Brüsszelbe és van, akit Kijevbe, Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék – közölte a kormányfő.  

Látod Zelenszkij?

– Látjátok ukránok, látod Zelenszkij? Es azt hisztitek, hogy olajblokáddal, zsarolással, ránk tudtok ijeszteni. Legyen eszetek, aki a magyarokat meg akarja törni, korábban kell felkelni, jó néhány száz évvel korábban. Ez itt egy ezeréves állam – mutatott rá Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint békeszerető és béketűrő nép vagyunk. Mint jelezte, Ukrajna elzárja az olaj útját Magyarország felé, míg a közel-keleti háború elzárja az olaj útját az óceánok felé. Emlékeztetett, hogy a 2015-ös migráció azzal kezdődött, hogy Szíriában kitört a háború és milliós tömegek indultak el Európába. Majd felhívta a figyelmet, hogy Irán kilencszer nagyobb, mint Szíria. Kiemelte, hogy az izraeli-muszlim háborúskodás beköltözött Európába, mert beengedték a migránsokat. – Helyén volt a szívünk és mi nem engedtük be őket. Amíg én vagyok a miniszterelnök ez így is marad – tette hozzá.

Orbán Viktor kiemelte, hogy nehéz négy évünk volt, de ez igazságtalan, mert jobbat érdemeltünk volna. Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa. Megtettük, amit megkövetelt a haza – fogalmazott. 

Elegünk van az állandósult veszélyekből

A miniszterelnök arra is kitért, a magyaroknak elegük van már az állandósult veszélyekből és vágynak az unalmas évekre, de most sem ez következik. – Nem akarlak áltatni benneteket, csak őszintén és komolyan, 

megint embert próbáló idők jönnek, közelebb jött a háború, Brüsszel magára vette a háborút, már át is állt a hadigazdálkodásra. 

Nem távol akarják tartani a bajt, hanem bele akarnak masírozni, még több pénz, még több fegyver, még több katona. Nem lehet tudni sem a napot, sem az órát, amikor a brüsszeliek első katonája Ukrajna földjére lép, de ez meg fog történni, alig várják, hogy EU-s felségjelű katonák induljanak. Na ez az, amiből ki kell maradnunk, és én 

vállalom, hogy megőrizzem Magyarországot a nyugalom szigetének ebben a felfordult világban is – közölte.

– Mi magyarok ismerjük a háborút, háborúban nem számít ki vagy. Nem számít mire jutottál, miben vagy jó vagy mit akarsz elérni az életben. A háborúban az számít, hogyan fogod a gépfegyvert, hány embert öltél meg, hány golyót fogtál fel, de mi nem ilyen sorsot szánunk a gyerekeinknek. Nem ilyen sorsot szánunk az anyáknak. A mi fiaink nem Ukrajnáért fognak meghalni, hanem Magyarországért fognak élni – húzta alá.

– Április 12-én a magyarok döntenek, régi motoros vagyok, hogy tudjam, mikor állunk nehéz és fontos választás előtt. 28 nap múlva ilyen választás vár ránk. Nem csupán parlamentet, hanem sorsot is választunk. Válaszúthoz érkeztünk, ismerem az ilyet, én is álltam már ilyen előtt, amikor fiatal emberként nemet mondtam a szovjeteknek. Mi nem behívni, hanem hazaküldeni szoktuk őket. És álltam miniszterelnökként a németek előtt, amikor nemet mondtam a migrációra, vagy Brüsszelnek a háborúra, és veletek is válaszút előtt állok, amikor nemet mondunk az ukránoknak. Most pedig választani kell, hogy én vagy Zelenszkij alakítson kormányt, szerényen ajánlom magamat – mondta. 

– Óriási erők mozdultak meg, hogy Magyarországot leszorítsák a saját útjáról. Az a tervük, hogy nyugatról és keletről harapófogóba szorítják a hazánkat. Blokkolják, ami nekünk jár: Brüsszelből a pénzünket, Kijevből az olajunkat – fogalmazott a kormányfő. Mint jelezte, azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert nem adják át nekik a kasszakulcsot. 

Nem hagyjuk, mert nekünk is van egy saját úti tervünk. A Fidesz győz és marad a rezsicsökkentés. Mindenki nyer, aki dolgozik. Erősek lesznek a családok és még azok is jól fognak járni, akik nem ránk szavaztak – tette hozzá.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a háborúhoz pénz kell és Brüsszelben kifogytak belőle, ezért kell nekik a magyarok pénze. De kell a hitel is a tagállamok fedezetével. – Ukrajnára hivatkozva adósrabaszolgává akarnak tenni benneteket. Amíg én vagyok a miniszterelnök, nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot – üzente a kormányfő. 

A kormányfő megjegyezte, most ugyan még március 15-e van, ma még ünneplünk, de holnap már kilovagolunk. – Az április választás után nem izgágákra, hanem nyugodt, higgadt és magabiztos vezetőkre van szükségünk. Tiszta fej, hideg vér, biztos kéz, stratégiai nyugalom és tapasztalat. Ez csak nálunk van meg, csak a Fidesz-KDNP tudja megadni Magyarországnak azt a biztonságot, amire szükségünk van. Erre mi vagyunk a garancia – közölte. 

– Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket – jelentette ki a miniszterelnök. 

– Tudni, hogy ez így van, egy dolog, elmenni és szavazni, egy másik dolog. A tudás megvan, a szavazat még nincs, de meg is lesz, ha megalkuvás nélkül, kíméletlenül végig dolgozzuk a következő 28 napot, akkor olyan fényes győzelmet aratunk, hogy még Brüsszel és Kijev is csak pisloghat, a szegény Tisza folyónk pedig végre visszanyerheti a becsületét. Magasba a zászlókat, fel győzelemre, a Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! – összegezett Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

