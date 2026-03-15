Orbán Viktor nagy vállalást tett: Ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Jól nézünk ki, sokan vagyunk, most vagyunk a legtöbben, olyan sokan vagyunk, hogy ha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a nemzetközi űrállomásra – kezdte ünnepi beszédét Orbán Viktor. A miniszterelnök azzal folytatta nem is lehetne jobb társaságot találni, mint itt Budapesten: '48-as hősök, napfény, fantasztikus művészek, tömeg vesz minket körül.

Orbán Viktor a színpadon. Fotó: Polyák Attila

– Egy magyarnak nem kell megmagyarázni, mi a szabadság. Beleszagolunk a levegőbe, és tudjuk is, hányadán állunk. Onnan tudjuk: tapintható a szeretet és érezzük az összefogás erejét. Szabadsághoz nem elég csak a tömeg, a szabadság csak szeretetből szökhet szárba. Ha a gyűlölet és a düh hozta össze a sokaságot, abból sosem lehet szabadság, ezért sosem fogjuk engedni, hogy Magyarországot a gyűlölet és a düh kormányozza – húzta alá.

A miniszterelnök felidézte, hogy a márciusi ifjak tizenkét pontja úgy kezdődik, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés.

Brüsszel is magyarnak öltözött

Ma Brüsszel is magyar embernek öltözött. Az ő 12 pontjuk a szolgaság 12 pontja. Arról szól, mit kívánnak a brüsszeliek. Mi, márciusiak sohasem törődünk bele, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. Nem engedjük, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk. Nem adjuk a nemzeti és keresztény alkotmányunkat.

– Nem adjuk fel a rezsicsökkentést, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a világbajnok családtámogatási rendszerünket és Európa legjobb adórendszerét. Megvédjük az édesanyák támogatását, megvédjük a gyermekeinket és nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket – fogalmazott.

– Ami ma ezt a várost a világ legszebb városává teszi, minden, ami itt körülvesz, csak azért jöhetett létre, mert '48-49-ben megvívtuk a szabadságharcunkat. Ünnepeljük a Rákóczi felkelést, a '48-as szabadságharcos és az '56-os forradalmat, amit egytől egyig elveszítettük. De nem ment el az eszünk.

Ma a győztes bécsi és cári udvaroknak kellene itt ünnepelniük, de már nincsenek. Mohácsot sem tudja megünnepelni az ottomán birodalom, de már nincsenek, és a német harmadik birodalom sem, és a Szovjetunió sem, mert már nincsenek meg.

– Ők mind nincsenek, de mi igen, akkor is, ha Brüsszelből száz számra potyognak az ejtőernyősök. Majd összeszedjük őket, kiporoljuk őket, van akit Brüsszelbe és van, akit Kijevbe, Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék – közölte a kormányfő.