banklekötéskamatpénz

Betétlekötésben most nem erősek a magyarok, inkább haszontalanul parkoltatják pénzüket

Nem csak a Magyar Nemzeti Bank tartja az alapkamatát még mindig 6 százalék felett, több pénzintézet is ezt meghaladó vagy ettől alig elmaradó betéti ajánlatokkal igyekszik magához csábítani az ügyfelek megtakarításait a BiztosDöntés.hu összesítése szerint. Hiába azonban az akár 6-8 százalékos kamat, a betétlekötésekért nem kapkodnak, csak a bankszámlákon lévő pénz 15 százalékát fektette be így a lakosság.

Munkatársunktól
2026. 05. 27. 8:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Trive Bank 12 hónapos futamidejű, eBetét Kamatbónusz nevű konstrukciójánál 8 százalékos az éves kamat, ha ismétlődő lekötésről van szó. Az új – egy hónapnál nem régebben betétszámlát nyitó – ügyfeleknek elérhető, kiemelt kamat az első fordulónapig érvényes, utána a betét a normál feltételek szerint kamatozik tovább. A pénzintézet eBetét nevű konstrukciójánál szintén kiemelt, 7 százalékos éves kamat érhető el 12 havi, megújuló lekötésnél. Mindkét betétnél feltétel, hogy legalább 100 000 forintot kössön le az ügyfél.

A MagNet Bank Prizma néven futó lakossági forint betétjénél 3 hónapos lekötésnél évi 6,32 százalék az éves kamat. A 6 hónapos lejáratú betétnél 6,28 százalék, a 12 hónaposnál pedig 5,01 százalék az éves kamat. Ennél a konstrukciónál legalább 500 000 forint új forrás elhelyezése a feltétel.

A Gránit Bank 6 hónapos futamidejű KamatMax betétjénél 6 százalékos az elérhető éves kamat. Itt nem szükséges új forrást elhelyezni, viszont feltétel, hogy a betétes a futamidő alatt havonta legalább 20 000 forint értékben vásároljon a helyben vezetett folyószámlához kapcsolódó bankkártyával. A Gránit Bank Hozampáros néven befektetéssel kombinált betétet is kínál: itt a betéti rész futamideje 3 hónap, az éves kamat pedig 8 százalék.

Az MBH Bank most futó akciójában 3 hónapos futamidőre, évi 7,25 százalékos kamattal lehet egyszeri lekötésre betétet elhelyezni. 

Az új forrás elhelyezése itt is feltétel, a leköthető legkisebb összeg 100 000 forint.

A Magyar Cofidis Bank Takarékszámláján legalább 100 000 forint helyezhető el lekötött betétben. A 2 éves futamidejű konstrukciónál évi 6,15 százalék, a 12 hónaposnál 6,00 százalék, a 6 hónapos lejáratúnál pedig 5 százalék az éves kamat.

Az OTP Bank Prémium betétjénél jelenleg évi 5,75 százalék az elérhető éves kamat, a futamidő pedig 6 hónap. A konstrukciót a prémium ügyfélkör veheti igénybe, az elhelyezhető minimum összeg 100 000 forint.

Kapcsolódó fejlemény, hogy az adatok szerint csúcsra jár a magyarok hitelfelvételi kedve. Erről cikkünket ide kattintva nyithatja meg.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekorvosprofesszor

Egy orvosprofesszor nyílt levele

Bayer Zsolt avatarja

Remélem, sokan megértik…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu