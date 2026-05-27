Betétlekötésben most nem erősek a magyarok, inkább haszontalanul parkoltatják pénzüket

A Trive Bank 12 hónapos futamidejű, eBetét Kamatbónusz nevű konstrukciójánál 8 százalékos az éves kamat, ha ismétlődő lekötésről van szó. Az új – egy hónapnál nem régebben betétszámlát nyitó – ügyfeleknek elérhető, kiemelt kamat az első fordulónapig érvényes, utána a betét a normál feltételek szerint kamatozik tovább. A pénzintézet eBetét nevű konstrukciójánál szintén kiemelt, 7 százalékos éves kamat érhető el 12 havi, megújuló lekötésnél. Mindkét betétnél feltétel, hogy legalább 100 000 forintot kössön le az ügyfél.

A MagNet Bank Prizma néven futó lakossági forint betétjénél 3 hónapos lekötésnél évi 6,32 százalék az éves kamat. A 6 hónapos lejáratú betétnél 6,28 százalék, a 12 hónaposnál pedig 5,01 százalék az éves kamat. Ennél a konstrukciónál legalább 500 000 forint új forrás elhelyezése a feltétel.

A Gránit Bank 6 hónapos futamidejű KamatMax betétjénél 6 százalékos az elérhető éves kamat. Itt nem szükséges új forrást elhelyezni, viszont feltétel, hogy a betétes a futamidő alatt havonta legalább 20 000 forint értékben vásároljon a helyben vezetett folyószámlához kapcsolódó bankkártyával. A Gránit Bank Hozampáros néven befektetéssel kombinált betétet is kínál: itt a betéti rész futamideje 3 hónap, az éves kamat pedig 8 százalék.

Az MBH Bank most futó akciójában 3 hónapos futamidőre, évi 7,25 százalékos kamattal lehet egyszeri lekötésre betétet elhelyezni.

Az új forrás elhelyezése itt is feltétel, a leköthető legkisebb összeg 100 000 forint.

A Magyar Cofidis Bank Takarékszámláján legalább 100 000 forint helyezhető el lekötött betétben. A 2 éves futamidejű konstrukciónál évi 6,15 százalék, a 12 hónaposnál 6,00 százalék, a 6 hónapos lejáratúnál pedig 5 százalék az éves kamat.

Az OTP Bank Prémium betétjénél jelenleg évi 5,75 százalék az elérhető éves kamat, a futamidő pedig 6 hónap. A konstrukciót a prémium ügyfélkör veheti igénybe, az elhelyezhető minimum összeg 100 000 forint.

