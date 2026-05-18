Pénzintézetek nyomás alatt: csúcson a magyarok kölcsönfelvételi kedve

A személyi kölcsönöknél általában magasabb hitelösszegeknél érhetők el a legjobb banki kamatok, azonban a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint most már azok is találhatnak 10 százalék körüli kamatokat, akiknek csak egymillió forintra vagy ennél is kisebb összegre van szükségük. Májusban már megjelent egy kilencszázalékos ajánlat is. Mindez akár számlanyitás nélkül is lehetséges a kölcsönt nyújtó pénzintézetnél.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 8:47
Illusztráció Forrás: Magyar Nemzet/archív
legalacsonyabb kamatú ajánlatot most a Provident kínálja ennél az összegnél: az Extra25 nevű, június 22-ig elérhető konstrukció éves kamata kilenc százalék, 9,4 százalékos THM mellett. A teljesen szabad felhasználású kölcsön futamideje fix 25 hónap, az összege pedig 450 000 és 1,3 millió forint között mozoghat. A hitel bármikor díjmentesen előtörleszthető, a Provident régi és új ügyfelei számára is elérhető.

Fontos emellett, hogy a hitelt a negatív KHR-listán szereplő ügyfelek is igényelhetik, a minimálisan elvárt jövedelem pedig nettó 100 ezer forint.

A CIB Banknál szintén igen kedvező, 10,60 százalékos éves kamattal (11,29 százalékos THM-mel) igényelhető egymillió forintos személyi kölcsön. Az alacsony kamat mellett az is nagyon fontos, hogy a hitel bankváltás nélkül is elérhető a pénzintézetnél.

Az MBH Banknál 13,49 százalék az éves kamat és 14,54 százalék a THM ennél az összegnél, és feltétel a helyben vezetett folyószámlára érkező rendszeres jóváírás.

Az Erste Bank személyi kölcsönénél három év a választható, legrövidebb futamidő. A helyben vezetett számlára érkező, legalább 500 ezer forint havi jóváírás esetén évi 16,49 százalék a kamat.

A MagNet Bank szabad felhasználású személyi kölcsöne 16,50 százalékos éves kamattal érhető el, ha az ügyfél ki tudja használni a felkínált kamatkedvezményeket.

Az OTP Banknál 19,99 százalék az éves kamat, ha az ügyfél online igényli a kölcsönt, és a nettó jövedelme eléri a 400 ezer forintot.

Az online személyi kölcsönök piacán működő Trive Bank eHitel nevű konstrukciójánál 29,77 százalék a THM. A pénzügyi szolgáltató 500 ezer forintos összegű, 6 hónapos futamidejű eHitel Expressz nevű termékénél viszont 9,96 százalék a THM.

A Raiffeisen Banknál 36 hónap a legrövidebb futamidő, viszont az aktív számlahasználati kedvezménnyel 450 ezer forint jövedelemtől 13,79 százalék az éves kamat az egymillió forintos kölcsönösszegnél.

Az UniCredit Banknál szintén három év a legrövidebb futamidő, itt 18,98 százalék az elérhető éves kamat.

A K&H Bank személyi kölcsönénél 18,99 százalékos, éves kamat érhető el egymillió forintos hitelösszeg esetén.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

