Pénzintézetek nyomás alatt: csúcson a magyarok kölcsönfelvételi kedve

A legalacsonyabb kamatú ajánlatot most a Provident kínálja ennél az összegnél: az Extra25 nevű, június 22-ig elérhető konstrukció éves kamata kilenc százalék, 9,4 százalékos THM mellett. A teljesen szabad felhasználású kölcsön futamideje fix 25 hónap, az összege pedig 450 000 és 1,3 millió forint között mozoghat. A hitel bármikor díjmentesen előtörleszthető, a Provident régi és új ügyfelei számára is elérhető.

Fontos emellett, hogy a hitelt a negatív KHR-listán szereplő ügyfelek is igényelhetik, a minimálisan elvárt jövedelem pedig nettó 100 ezer forint.

A CIB Banknál szintén igen kedvező, 10,60 százalékos éves kamattal (11,29 százalékos THM-mel) igényelhető egymillió forintos személyi kölcsön. Az alacsony kamat mellett az is nagyon fontos, hogy a hitel bankváltás nélkül is elérhető a pénzintézetnél.

Az MBH Banknál 13,49 százalék az éves kamat és 14,54 százalék a THM ennél az összegnél, és feltétel a helyben vezetett folyószámlára érkező rendszeres jóváírás.

Az Erste Bank személyi kölcsönénél három év a választható, legrövidebb futamidő. A helyben vezetett számlára érkező, legalább 500 ezer forint havi jóváírás esetén évi 16,49 százalék a kamat.

A MagNet Bank szabad felhasználású személyi kölcsöne 16,50 százalékos éves kamattal érhető el, ha az ügyfél ki tudja használni a felkínált kamatkedvezményeket.

Az OTP Banknál 19,99 százalék az éves kamat, ha az ügyfél online igényli a kölcsönt, és a nettó jövedelme eléri a 400 ezer forintot.

Az online személyi kölcsönök piacán működő Trive Bank eHitel nevű konstrukciójánál 29,77 százalék a THM. A pénzügyi szolgáltató 500 ezer forintos összegű, 6 hónapos futamidejű eHitel Expressz nevű termékénél viszont 9,96 százalék a THM.

A Raiffeisen Banknál 36 hónap a legrövidebb futamidő, viszont az aktív számlahasználati kedvezménnyel 450 ezer forint jövedelemtől 13,79 százalék az éves kamat az egymillió forintos kölcsönösszegnél.