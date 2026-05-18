Cseh László üzent Phelpsnek, Lochte-nak és Le Clos-nak, választ is kapott rá

Cseh villanyszerelőnek állt, Phelps hallatja a hangját, Lochte lecsúszott

Érdekes, hogy az egykori nagy úszók élete hogyan alakult a visszavonulásuk után. Cseh napjainkra szinte teljesen eltávolodott az úszástól és villanyszerelőként kezdett új karrierbe, Phelps nemrégiben háborúba kezdett az amerikai úszószövetséggel és szeretné megreformálni a sportágat, Lochte pedig a szenvedélybetegségéről vallott.

Ők hárman együtt háromszor álltak olimpiai dobogón: 2008-ban, Pekingben Cseh a két amerikai között volt ezüstérmes 200 és 400 vegyesen is; 2012-ben, Londonban pedig a Phelps, Lochte, Cseh sorrendben végeztek 200 vegyesen.

Lochte pályafutása vége felé már a botrányok kerültek az előtérbe, és az elmúlt években a lejtő aljára érkezett. 2023 novemberében életveszélyes közlekedési balesetet szenvedett, amikor autójával egy szemétszállító teherautónak ütközött, miközben három gyermekéért indult az iskolába.