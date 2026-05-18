Cseh LászlóRyan LochteChad Le ClosMichael Phelpsúszás

Cseh László üzent Phelpsnek, Lochte-nak és Le Clos-nak, választ is kapott rá

Cseh László immáron hivatalosan is bekerült a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába. A hatszoros olimpiai érmes, többszörös világ- és Európa-bajnok magyar klasszis az elmúlt hétvégén, a floridai Fort Lauderdale-ben került be a sportág halhatatlanjai közé. Cseh László a beszédében üzent a legnagyobb ellenfeleinek: Michael Phelps, Ryan Lochte és Chad Le Clos is meg lett szólítva – egyikük válaszolt is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 8:58
Ryan Lochte, Michael Phelps és Cseh László együtt a dobogón a 2012-es londoni olimpián Fotó: AFP/Christophe Simon
Cseh villanyszerelőnek állt, Phelps hallatja a hangját, Lochte lecsúszott

Érdekes, hogy az egykori nagy úszók élete hogyan alakult a visszavonulásuk után. Cseh napjainkra szinte teljesen eltávolodott az úszástól és villanyszerelőként kezdett új karrierbe, Phelps nemrégiben háborúba kezdett az amerikai úszószövetséggel és szeretné megreformálni a sportágat, Lochte pedig a szenvedélybetegségéről vallott.

Ők hárman együtt háromszor álltak olimpiai dobogón: 2008-ban, Pekingben Cseh a két amerikai között volt ezüstérmes 200 és 400 vegyesen is; 2012-ben, Londonban pedig a Phelps, Lochte, Cseh sorrendben végeztek 200 vegyesen.

Lochte pályafutása vége felé már a botrányok kerültek az előtérbe, és az elmúlt években a lejtő aljára érkezett. 2023 novemberében életveszélyes közlekedési balesetet szenvedett, amikor autójával egy szemétszállító teherautónak ütközött, miközben három gyermekéért indult az iskolába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
