A lilák a borzalmas idény ellenére boldogok, borsot törtek a gyűlölt rivális orra alá

– Ha ilyen meccset játszunk, igazuk van, hogy tüntetnek – fogalmazott a Juventus csapatkapitánya, Manuel Locatelli. – Vannak olyan meccsek, amelyeket rossz játék esetén is meg kellene nyerni, és mi erre nem vagyunk képesek. Nem bírtuk el a nyomást. Az nem taktikai probléma, ha állandóan lemaradunk a második labdákról vagy olyan passzokat rontunk el, amelyeket nem szabadna.

A Juventus Igor Tudorral gyengén kezdte az idényt, s bár Luciano Spalletti érkezése javított a klub helyzeten, most úgy tűnik, a BL-induláshoz nem eleget.

Az utolsó fordulóban a Bajnokok Ligája-részvételhez a Juventusnak nyernie kell a Torino ellen, s emellett bízni abban, hogy a Milan, a Roma és a Como közül legalább kettő botlik.

A Juventus történetében persze már akadt olyan, hogy az utolsó játéknap kedvező fordulatot hozott, a Fiorentina Juve-gyűlölete is éppen egy ilyen esetből ered: 1981-ben az utolsó forduló előtt még a lilák vezettek, ám több vitatott játékvezetői döntés közepette kicsúszott a kezükből a Scudetto.