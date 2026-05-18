A lilák a borzalmas idény ellenére boldogok, borsot törtek a gyűlölt rivális orra alá

Nagy fordulatot hozott a Serie A utolsó előtti, 37. fordulója a BL-indulásért zajló küzdelem terén. A forduló előtt még harmadik Juventus 2-0-ra kikapott hazai pályán a gyenge idényt futó Fiorentina ellen, így az AC Milan, az AS Roma és a Como is a torinóiak elé ugrott a tabellán. A Juventus drukkerei kiakadtak, jó eséllyel Bajnokok Ligája helyett marad az Európa-liga a csapatnak.

2026. 05. 18. 9:46
A Juventus állandóan csak kölcsönadta, Mandragora most a Fiorentina mezében bombagóllal rombolta szét a Zebrák BL-álmait Fotó: LaPresse via ZUMA Press/Tano Pecoraro
– Ha ilyen meccset játszunk, igazuk van, hogy tüntetnek – fogalmazott a Juventus csapatkapitánya, Manuel Locatelli. – Vannak olyan meccsek, amelyeket rossz játék esetén is meg kellene nyerni, és mi erre nem vagyunk képesek. Nem bírtuk el a nyomást. Az nem taktikai probléma, ha állandóan lemaradunk a második labdákról vagy olyan passzokat rontunk el, amelyeket nem szabadna.

A Juventus Igor Tudorral gyengén kezdte az idényt, s bár Luciano Spalletti érkezése javított a klub helyzeten, most úgy tűnik, a BL-induláshoz nem eleget. 

Az utolsó fordulóban a Bajnokok Ligája-részvételhez a Juventusnak nyernie kell a Torino ellen, s emellett bízni abban, hogy a Milan, a Roma és a Como közül legalább kettő botlik.

A Juventus történetében persze már akadt olyan, hogy az utolsó játéknap kedvező fordulatot hozott, a Fiorentina Juve-gyűlölete is éppen egy ilyen esetből ered: 1981-ben az utolsó forduló előtt még a lilák vezettek, ám több vitatott játékvezetői döntés közepette kicsúszott a kezükből a Scudetto.

A Roma nagy hajrája

Az utolsó előtti fordulóban a már biztos aranyérmes Inter után másodikként a Napoli is bebiztosította a következő idénybeli BL-indulását, ennek örömére Rasmus Höjlund bejelentette, hogy marad Nápolyban, a délolasz klub az idei kölcsönjáték után él a Manchester United által kínált vételi opcióval.

A Milan és a Roma még nem ünnepelhet, de jó helyzetbe került. A Farkasok nagyot hajráztak, a legutóbbi négy meccsüket megnyerték, legutóbb a városi rivális Laziót verték, amely az Inter ellen elveszített kupadöntő után a Fiorentina módszerével sem tudta megmenteni idényét. A Roma a 2018/19-es idény után térhet vissza a Bajnokok Ligájába.

A BL-versenyfutásban pórul járó két csapatnak az Európa-liga jut, emellett maradt még egy nyitott kérdés az utolsó fordulóra: hogy a Lecce vagy a Cremonese lesz-e a harmadik kieső.

Serie A, 37. forduló

  • Juventus–Fiorentina 0-2
  • Roma–Lazio 2-0
  • Genoa–Milan 1-2
  • Pisa–Napoli 0-3
  • Como–Parma 1-0
  • Inter–Verona 1-1
  • Cagliari–Torino 2-1
  • Sassuolo–Lecce 2-3
  • Udinese–Cremonese 0-1
  • Atalanta–Bologna 0-1

Az állás

  1. Inter 86 pont (biztos bajnok és BL-induló)
  2. Napoli 73 (biztos BL-induló)
  3. Milan 70
  4. Roma 70
  5. Como 68
  6. Juventus 68
  7. Atalanta 58 (biztos Kl-induló)
  8. Bologna 55
  9. Lazio 51
  10. Udinese 50
  11. Sassuolo 49
  12. Torino 44
  13. Parma 42
  14. Genoa 41
  15. Fiorentina 41
  16. Cagliari 40
  17. Lecce 35
  18. Cremonese 34
  19. Verona 21 (biztos kieső)
  20. Pisa 18 (biztos kieső)

 

