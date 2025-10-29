A Juventus új edzőjének hűségesküje feldühítheti az olasz rekordbajnok szurkolóit

A március végén kinevezett, 47 esztendős horvát Igor Tudornak és stábjának azért kell távoznia a torinóiak kispadjáról, mert az együttes nyolc tétmérkőzés óta nyeretlen, legutóbbi három találkozóját elvesztette. A Juventus viszont gyorsan megtalálta a horvát edző utódját, a korábbi olasz szövetségi kapitány, Luciani Spalletti lesz a 36 bajnoki címével a legeredményesebbnek számító olasz klub új trénere.

Luciano Spalletti az olasz válogatott után a Juventus edzője lett (Fotó: AFP/Odd Andersen)

A Juventus új edzője akár hosszabbíthat is

Az átigazolási ügyekben jól értesült Fabrizio Romano értesülései szerint Luciano Spalletti elfogadta a Juventus ajánlatát, és ő lesz a torinói klub új vezetőedzője – írta meg az olasz La Gazzetta dello Sport. A felek megállapodtak egy szóbeli szerződésben, amely 2026 júniusáig szól, és tartalmaz egy opciót a hosszabbításra, ha a csapat ebben a szezonban kivívja a Bajnokok Ligája-szereplést. A hivatalos dokumentumokat jelenleg az ügyvédek ellenőrzik, mielőtt minden szerződést aláírnának. Az Udinese elleni mérkőzésen még az olasz harmadosztályban szereplő ifjúsági csapat (Next Gen) edzője, Brambilla ül majd a kispadon, ezt követően Spalletti veszi át az irányítást a Juventus csapatánál.

Tottival a Serie A csúcsára

Luciano Spalletti edzői pályafutása az olasz alsóbb osztályokból indult, és az elmúlt három évtizedben rendre bizonyította, hogy képes kisebb klubokat átformálni és nagyobb csapatoknál is gyors eredményeket hozni. Karrierjét Empolinál kezdte, ahol sorozatban feljuttatta a csapatot a Serie C1-ből egészen az élvonalig. A 2000-es évek elején Udinesénél meglepetésre a bajnokság élmezőnyébe vezette az együttest, majd az igazi sikerkorszaka a Romával indult. Ime, Spalletti edzői pályafutásának legfőbb állomásai: