A Juventus új edzőjének hűségesküje feldühítheti az olasz rekordbajnok szurkolóit

Az olasz válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Luciano Spalletti veszi át az irányítást a Serie A egyik legnépszerűbb klubjánál. A Juventus csapata nemrégiben rúgta ki a horvát Igor Tudort, és most a 66 éves olasz szakemberben talált meg a legmegfelelőbb embert a torinói együttes élére. Kérdés, a Juventus-szurkolói miképp fognak viszonyulni a 2023-ban a Napolival olasz bajnoki címet szerző Spallettihez, aki a Serie A megnyerése után a karjára tetováltatta a dél-olasz csapat címerét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 11:47
Fotó: GIACOMO COSUA Forrás: NurPhoto
A március végén kinevezett, 47 esztendős horvát Igor Tudornak és stábjának azért kell távoznia a torinóiak kispadjáról, mert az együttes nyolc tétmérkőzés óta nyeretlen, legutóbbi három találkozóját elvesztette. A Juventus viszont gyorsan megtalálta a horvát edző utódját, a korábbi olasz szövetségi kapitány, Luciani Spalletti lesz a 36 bajnoki címével a legeredményesebbnek számító olasz klub új trénere.

Luciano Spalletti az olasz válogatott után a Juventus edzője lett.
Luciano Spalletti az olasz válogatott után a Juventus edzője lett (Fotó: AFP/Odd Andersen)

A Juventus új edzője akár hosszabbíthat is

Az átigazolási ügyekben jól értesült Fabrizio Romano értesülései szerint Luciano Spalletti elfogadta a Juventus ajánlatát, és ő lesz a torinói klub új vezetőedzője – írta meg az olasz La Gazzetta dello Sport. A felek megállapodtak egy szóbeli szerződésben, amely 2026 júniusáig szól, és tartalmaz egy opciót a hosszabbításra, ha a csapat ebben a szezonban kivívja a Bajnokok Ligája-szereplést. A hivatalos dokumentumokat jelenleg az ügyvédek ellenőrzik, mielőtt minden szerződést aláírnának. Az Udinese elleni mérkőzésen még az olasz harmadosztályban szereplő ifjúsági csapat (Next Gen) edzője, Brambilla ül majd a kispadon, ezt követően Spalletti veszi át az irányítást a Juventus csapatánál. 

Tottival a Serie A csúcsára

Luciano Spalletti edzői pályafutása az olasz alsóbb osztályokból indult, és az elmúlt három évtizedben rendre bizonyította, hogy képes kisebb klubokat átformálni és nagyobb csapatoknál is gyors eredményeket hozni. Karrierjét Empolinál kezdte, ahol sorozatban feljuttatta a csapatot a Serie C1-ből egészen az élvonalig. A 2000-es évek elején Udinesénél meglepetésre a bajnokság élmezőnyébe vezette az együttest, majd az igazi sikerkorszaka a Romával indult. Ime, Spalletti edzői pályafutásának legfőbb állomásai:

  • 2005-ben a Romához szerződve átírt taktikailag több hagyományos séma szabályát: itt vált híressé a Totti köré épülő, rugalmas, támadó játék és a „hamis kilences” elemeit is alkalmazó felállás, amellyel két egymást követő Coppa Italia-trófeát és egy Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett. 
  • Külföldön a Zenit Szentpétervárnál érte el első igazán nagy klubszintű sikereit: Oroszországban többször bajnok lett csapatával, kupát és szuperkupát is nyert.
  • A hazatérés után Spalletti dolgozott az Internél is. 
  • 2021-ben a Napolihoz érkezve pályafutása egyik csúcsát érte el: a 2022/2023-as szezonban a Maradona-korszak után első olasz bajnoki címet szerezte meg a csapattal. A 66 éves szakember a történelmi nápolyi szezon után a karjára tetováltatta a Napoli címerét, ez érdekes utózöngéket szülhet még majd Torinóban. 
  • 2023-ban az olasz válogatott szövetségi kapitányává nevezték ki; a nemzeti csapattal bemutatott taktikája sokszor dicséretet kapott, ugyanakkor a nemzetközi tornákon és utóbbi időben a válogatott kudarcaival is szembesült – ennek következményeként 2025 nyarán menesztették a posztjáról. 
Totti és Spalletti az AS Románál ért el nagy sikereket.
Totti és Spalletti az AS Románál ért el nagy sikereket közösen (Fotó: AFP/Aris Messinis)

Spalletti erősségei közé tartozik a taktikai rugalmasság, a csapatmorál gyors helyreállítása és az, hogy intelligens, támadó felfogásra neveli csapatait – ezért tartják sokan az olasz edzőiskola egyik legbefolyásosabb, modern képviselőjének, akinek most a régi fényétől rettentően távol álló Juventust kell újra a győzelmek útjára vezetnie.

 

