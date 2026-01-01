Menczer Tamás mattolta Gulyás Mártont, íme az igazság a Tisza Párt terveiről

Menczer Tamás a Békement előtt adott interjút Gulyás Mártonnak, aki azt kérdezte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójától, hogy miért olyan témákat hoz fel a kormány a Tisza Párt ellen, amelyeket ők nem vállalnak fel.

Gulyás Márton és Menczer Tamás

A politikus szerint azonban hiába tagadja a Tisza, hogy megszorításokra készül, ha ők nyernék a választást, hiszen először Tarr Zoltán árulta el a párt terveit, majd nyilvánosságra került a megszorítócsomag is, amiből egyértelműen kiderül, a Tisza Párt megemelné a személyi jövedelemadót, a társasági adót és megadóztatná a nyugdíjakat is.

A kommunikációs igazgató emlékeztetett, ezeket az állításokat ők maguk mondták el, a politikusaik, élén az alelnökkel, és a szakértőik.

Tudja, mi a legnagyobb baja Magyar Péternek Tarr Zoltánnal és a mellette lévőkkel? Hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő, és időnként elkottyintják az igazságot. Mindent tudunk róluk, és ők maguk mondták el

– tette hozzá Menczer Tamás.