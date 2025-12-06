Menczer TamásGyurcsány FerencPartizánHáborúellenes GyűlésTakács PéterTisza

Menczer Tamás több témában is felvilágosította a Partizánt + videó

A Partizán kapta mikrofonvégre a kecskeméti háborúellenes gyűlés előtt a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatóját. Menczer Tamás több kérdést is kapott, amelyekre kimerítően válaszolt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 06. 17:54
Gulyás úrra várni kellett – jegyezte meg Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videójához, amelyben 11 percben válaszolt a Partizánnak. 

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Kovács Attila / MTI

A beszélgetés első témája Gyurcsány Ferenc 2006-os kiszivárgott beszéde volt. Menczer szerint a DK elnökének nem csak a trágár kifejezés miatt kellett volna távoznia.

Gyurcsány Ferencnek azért kellett volna lemondania, mert csődbe vitte, tönkretette az országot, ezt eltagadta, hazudott erről

– válaszolta Gulyás Mártonnak, aki azt firtatta, hogy a „k…rva országozás” önmagában indokolta volna-e a lemondást. 

Ha egy miniszterelnök a saját országáról így beszél, az a legenyhébb, hogy nem helyes, sőt kifejezetten elítélendő

– reagált a politikus.

A beszélgetés ezután Takács Péter államtitkár üzenetbotrányára terelődött. 

Igen, ez sem helyes, ezért elnézést is kért az államtitkár… tartalmilag minden igaz volt, amit Takács Péter mondott. Takács Péter egy remek politikus és egy remek szakember

– mondta. 

A János Kórház fűtésproblémáiról szóló kérdésre Menczer a kormány egészségügyi beruházásait sorolta:

– Sok száz milliárd forintos egészségügyi fejlesztés zajlott az elmúlt években az országban. (…) Százas nagyságrendben újítottunk fel kórházakat, mentőállomásokat és rendelőintézeteket. 2010-ben 93 ezer egészségügyi dolgozó volt Magyarországon, ma 20 ezerrel több. Tehát komoly lépéseket tettünk, messze nem vagyunk az út végén

– sorolta a János Kórházról szóló kérdésre válaszolva, hozzátéve, hogy vannak hibák, de azok elhárításán mindenki dolgozik. 

„Ha bárki azt gondolja, hogy egy Magyar Péter vezette Tisza-bábkormány bármit tudna ezen javítani, egy olyan ember, aki soha senkiért nem tett semmit, csak saját magáért, akkor szerintem ez egy tévedés. Ez az ember és ez a kormány még azt is lerombolná a Tisza-adóval, a fizetős egészségüggyel, a fizetős nyugdíjjal, a társasági adó emelésével, a nyugdíjadóval és minden egyébbel, amit eddig elértünk. Tehát Takács Péternek ebben is igaza van, a Tiszától és a terveitől, a megszorítócsomagjától, a fizetős egészségügytől meg kell a magyar embereket védeni” 

– fejtette ki. 

Szóba került Gajdos László nyíregyházi jelöltsége is. A helyi Fidesz árulónak nevezte, ám Menczer óvatosabban fogalmazott:

Ő mindig egy baloldali ember volt… nincs ebben semmi, le kell győzni.

Arra, hogy ezek után a „gerinctelen” jelző helytálló-e, ezt mondta:
„Nem zárom ki, hogy az.”

A riportert érdekelte a kecskeméti MNB-ügy is. Menczer szerint a feltételezett kár nagysága túl van becsülve:
„650 milliárdról nem volt szó… A vizsgálati anyagok 150 milliárdot említettek… ha bárki törvénytelenséget követett el, az kapja meg a büntetését.”

A politikus beszélt arról is, hogy nyitott egy választókerületi jelölti vitára:

Meghívtam Magyar Pétert, Tarr Zoltánt és Bujdosó Andreát is. Hát én mindenre várok, minden javaslatot állok, nyitott testtartással rendelkezésre bárki számára. Természetesen. Ne vicceljen… egy nyitott testtartással rendelkezésre állok bárki számára

– fogalmazott, hozzátéve, hogy Gulyás felajánlását, hogy a Partizán szervezne egy vitát Bujdosó Andreával  „átgondolná”.  

A beszélgetés végén szóba került a kecseméti háborúellenes gyűlésen a miniszterelnökkel beszélgető Csiszár Jenő szerepe is. 
„Az Apukám világa egykori és kiváló műsorvezetőjeként kérdezőként fog szerepet vállalni.”

Gulyás felvetette, hogy konzul lévén nem kampányolhatna pártrendezvényen. 
„A milánói konzul feltesz kérdéseket a miniszterelnöknek, én abban semmi elítélendőt nem látok” – válaszolt Menczer Tamás. 

Borítókép: Menczer Tamás és Gulyás Márton, a Partizán riportere (Fotó: Képernyőkép)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

