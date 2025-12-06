Menczer Tamás több témában is felvilágosította a Partizánt + videó

Gulyás úrra várni kellett – jegyezte meg Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videójához, amelyben 11 percben válaszolt a Partizánnak.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Kovács Attila / MTI

A beszélgetés első témája Gyurcsány Ferenc 2006-os kiszivárgott beszéde volt. Menczer szerint a DK elnökének nem csak a trágár kifejezés miatt kellett volna távoznia.

Gyurcsány Ferencnek azért kellett volna lemondania, mert csődbe vitte, tönkretette az országot, ezt eltagadta, hazudott erről

– válaszolta Gulyás Mártonnak, aki azt firtatta, hogy a „k…rva országozás” önmagában indokolta volna-e a lemondást.

Ha egy miniszterelnök a saját országáról így beszél, az a legenyhébb, hogy nem helyes, sőt kifejezetten elítélendő

– reagált a politikus.

A beszélgetés ezután Takács Péter államtitkár üzenetbotrányára terelődött.

Igen, ez sem helyes, ezért elnézést is kért az államtitkár… tartalmilag minden igaz volt, amit Takács Péter mondott. Takács Péter egy remek politikus és egy remek szakember

– mondta.

A János Kórház fűtésproblémáiról szóló kérdésre Menczer a kormány egészségügyi beruházásait sorolta:

– Sok száz milliárd forintos egészségügyi fejlesztés zajlott az elmúlt években az országban. (…) Százas nagyságrendben újítottunk fel kórházakat, mentőállomásokat és rendelőintézeteket. 2010-ben 93 ezer egészségügyi dolgozó volt Magyarországon, ma 20 ezerrel több. Tehát komoly lépéseket tettünk, messze nem vagyunk az út végén

– sorolta a János Kórházról szóló kérdésre válaszolva, hozzátéve, hogy vannak hibák, de azok elhárításán mindenki dolgozik.

„Ha bárki azt gondolja, hogy egy Magyar Péter vezette Tisza-bábkormány bármit tudna ezen javítani, egy olyan ember, aki soha senkiért nem tett semmit, csak saját magáért, akkor szerintem ez egy tévedés. Ez az ember és ez a kormány még azt is lerombolná a Tisza-adóval, a fizetős egészségüggyel, a fizetős nyugdíjjal, a társasági adó emelésével, a nyugdíjadóval és minden egyébbel, amit eddig elértünk. Tehát Takács Péternek ebben is igaza van, a Tiszától és a terveitől, a megszorítócsomagjától, a fizetős egészségügytől meg kell a magyar embereket védeni”

– fejtette ki.