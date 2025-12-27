Orbán Viktor videón mutatja meg, milyen volt 2025 első három hónapja

Új videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, amely a miniszterelnök legemlékezetesebb pillanatait, találkozóit, eseményeit mutatja be januártól egészen márciusig. A montázsban felsorolt városok között szerepel Abu-Dzabi, Pozsony, Brüsszel, Párizs, Belgrád, Madrid, Tarnazsadány, Nagybajcs és Veszprém.

Orbán Viktor az első negyedévéről korábban egy fotóalbumot töltött fel a Facebook-oldalára. Láthatunk fényképeket többek között Robert Fico szlovák kormányfő, Emmanuel Macron francai elnök és Alice Weidel, a legnagyobb német ellenzéki párt, az AfD vezetőjével történt találkozásról, de még arról is, hogyan szurkolt a kormányfő unokáival együtt a magyar futballválogatott mérkőzésén.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)