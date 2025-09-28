Robert Fico: Úgy szeretném építeni az országomat, ahogy Orbán Viktor teszi Magyarországgal!

Robert Fico szlovák miniszterelnök is köszöntötte az egybegyűlteket Esztergomban, ahol a Mária Valéria híd 130. születésnapján mondott beszédet. – A Duna mindkét oldaláról engedjék meg, hogy szívélyesen üdvözöljem önöket – mondta.

– Egy kalappal jöttem és tele van tisztelettel mindazok iránt, amit Orbán Viktor vezetése alatt sikerült önöknek elérni. Az a híd, ami miatt összejöttünk, az nem egy darab vas csupán, hanem ez egy óriási nagy mértékű, emberi kapcsolatok jelképe.

Időnként a hidakat az országokhoz hasonlítom, mert ugyanúgy, ahogy az emberek szeretnék építeni ezeket a hidakat, vannak, akik szeretnék ezt lerombolni.

A szlovák állampolgárok felé szeretném azt az üzenet küldeni, úgy szeretném építeni az országomat, mint ahogy Orbán Viktor Magyarországon teszi – jelentette ki a szlovák miniszterelnök.

– Kedves Viktor, nem is tudod, milyen örömöt okoztál nekem, ugyanis normális és jó emberek közé jöttem. Ha elképzelem azt, hogy milyen gyűlölettel, megszállottsággal és hazugsággal támadnak minket az ellenlábasaink, akkor ez egy nagyon kedves alkalom számomra. Sokan vannak, akik szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország, és a két ország vezetője között viták legyenek – szólította meg a magyar miniszterelnököt Robert Fico.

Felidézte: amikor először találkoztak, még Brüsszelben, elkötelezték magunkat amellett, hogy mindig a szlovák–magyar kapcsolatok építésén fognak dolgozni.

A szlovák miniszterelnök elmondta, hogy Borsiban, Rákóczi szülőfalujában ülésezett nemrég a szlovák kormány. Fico szerint ott is jó volt látni, ahogy békében egymás mellett élnek a szlovákok és a magyarok.

– Azok a politikusok, akik számára fontos a nemzetük sorsa, tudják, mennyi fenyegetéssel kell megküzdenünk, és annak ellenére, hogy más politikai tábort képviselek, mint az önök miniszterelnöke, nagyon tudom, hogy a fenyegetésekre az egyedüli válasz a szuverén nemzeti politika. A szuverenitás nem csak egy szó az idegen szavak szótárában – húzta alá Robert Fico, aki azzal folytatta: tudják ki, mi a múltuk és mire kell vigyázniuk.