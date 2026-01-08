Óriási gazdatüntetés zajlik Párizsban + videó

A gazdák áttörték Párizs városában a rendőrségi ellenőrzőpontokat, hogy bejussanak a városba, végighajtottak a Champs-Élysées sugárúton, és hajnal előtt eltorlaszolták az utat a Diadalív környékén, miközben a rendőrség körbevette őket – írja a France24.

A francia gazdák csütörtökön blokád alá vontak több helyszínt Párizsban (Fotó: AFP/Thomas Samson)

A jobboldali Coordination Rurale szakszervezet szólított fel tüntetésekre a fővárosban, mivel nagy a felháborodás az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur blokk közötti szabadkereskedelmi egyezmény miatt.

„A felháborodás és a kétségbeesés között vagyunk. Elhagyatottságérzésünk van a Mercosur esetében. Elhagytak minket egy űrsikló, egy Airbus vagy egy autó kedvéért” – mondta Stéphane Pelletier, a szakszervezet alelnöke Vienne megyéből, Közép-Franciaországból a Reutersnek.

Az akció gyors kormányzati bírálatot váltott ki, a kabinet pedig figyelmeztetett, hogy nem fogja tétlenül nézni és engedni az illegális lépéseknek.

„Egy autópálya blokkolása vagy megpróbálni összegyűlni a nemzetgyűlés előtt azzal a szimbolikával, amit ez hordoz, ismét csak illegális” – mondta Maud Bregeon kormányszóvivő a France Info rádiónak.

A tiltakozás néhány nappal azt követően történt, hogy az Európai Bizottság javaslatot tett 45 milliárd eurónyi uniós forrás korábbi rendelkezésre bocsátására a gazdák számára, illetve megállapodott bizonyos műtrágyák behozatali vámjának csökkentéséről, hogy megnyerje azokat az országokat, amelyek ingadoznak a Mercosur támogatásában.

A gazdák azt is követelik, hogy vessenek véget a szarvasmarhák leölésének, amelyet egy rendkívül fertőző bőrbetegség miatt rendeltek el, és amelyet ők túlzónak tartanak, helyette az oltást szorgalmazzák.

Egy másik tiltakozáson, Bordeaux közelében mintegy negyven mezőgazdasági jármű torlaszolta el egy üzemanyag-elosztó telep bejáratát – közölték a helyi hatóságok.

Korábbi tiltakozások során a gazdák utakat blokkoltak, trágyát permeteztek és szemetet borítottak kormányzati épületek elé, hogy rákényszerítsék a hatóságokat a politika felülvizsgálatára.

A belga gazdák szintén tömeges tiltakozást tartottak a kereskedelmi megállapodás ellen: decemberben mintegy ezer traktorral vonultak be Brüsszelbe.

Borítókép: Francia gazdák tüntetnek Párizsban (Fotó: AFP)