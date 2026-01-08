Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

tüntetésPárizsgazdaEurópai UnióMercosur

Óriási gazdatüntetés zajlik Párizsban + videó

A francia gazdák csütörtökön blokád alá vontak több helyszínt Párizsban, tiltakozásul az átfogó kereskedelmi megállapodás ellen, amelyet az Európai Unió hamarosan aláírna dél-amerikai országokkal.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 10:51
Traktorok állnak a francia Diadalív előtt a francia mezőgazdasági szakszervezet, a Coordination Rurale (CR) tüntetése során Fotó: THOMAS SAMSON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gazdák áttörték Párizs városában a rendőrségi ellenőrzőpontokat, hogy bejussanak a városba, végighajtottak a Champs-Élysées sugárúton, és hajnal előtt eltorlaszolták az utat a Diadalív környékén, miközben a rendőrség körbevette őket – írja a France24.

A francia gazdák csütörtökön blokád alá vontak több helyszínt Párizsban (Fotó: THOMAS SAMSON / AFP)
A francia gazdák csütörtökön blokád alá vontak több helyszínt Párizsban (Fotó: AFP/Thomas Samson)

A jobboldali Coordination Rurale szakszervezet szólított fel tüntetésekre a fővárosban, mivel nagy a felháborodás az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur blokk közötti szabadkereskedelmi egyezmény miatt.

„A felháborodás és a kétségbeesés között vagyunk. Elhagyatottságérzésünk van a Mercosur esetében. Elhagytak minket egy űrsikló, egy Airbus vagy egy autó kedvéért” – mondta Stéphane Pelletier, a szakszervezet alelnöke Vienne megyéből, Közép-Franciaországból a Reutersnek.

Az akció gyors kormányzati bírálatot váltott ki, a kabinet pedig figyelmeztetett, hogy nem fogja tétlenül nézni és engedni az illegális lépéseknek.

„Egy autópálya blokkolása vagy megpróbálni összegyűlni a nemzetgyűlés előtt azzal a szimbolikával, amit ez hordoz, ismét csak illegális” – mondta Maud Bregeon kormányszóvivő a France Info rádiónak.

A tiltakozás néhány nappal azt követően történt, hogy az Európai Bizottság javaslatot tett 45 milliárd eurónyi uniós forrás korábbi rendelkezésre bocsátására a gazdák számára, illetve megállapodott bizonyos műtrágyák behozatali vámjának csökkentéséről, hogy megnyerje azokat az országokat, amelyek ingadoznak a Mercosur támogatásában.

A gazdák azt is követelik, hogy vessenek véget a szarvasmarhák leölésének, amelyet egy rendkívül fertőző bőrbetegség miatt rendeltek el, és amelyet ők túlzónak tartanak, helyette az oltást szorgalmazzák.

Egy másik tiltakozáson, Bordeaux közelében mintegy negyven mezőgazdasági jármű torlaszolta el egy üzemanyag-elosztó telep bejáratát – közölték a helyi hatóságok.

Korábbi tiltakozások során a gazdák utakat blokkoltak, trágyát permeteztek és szemetet borítottak kormányzati épületek elé, hogy rákényszerítsék a hatóságokat a politika felülvizsgálatára.

A belga gazdák szintén tömeges tiltakozást tartottak a kereskedelmi megállapodás ellen: decemberben mintegy ezer traktorral vonultak be Brüsszelbe.

Borítókép: Francia gazdák tüntetnek Párizsban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.